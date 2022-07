Oroscopo domani Paolo Fox, 16 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 16 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 16 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina potresti trascinarti gli ultimi strascichi negativi della Luna opposta, ma poi con il passare delle ore ritroverai il buonumore. Entro la fine della settimana potresti perfino provare a riconciliarti con una persona. Chi è solo dovrebbe cominciare a guardarsi intorno. In agosto Venere, il pianeta dell’amore, approderà nel tuo segno e darà manforte a tutte le storie, quelle appena nate e quelle di vecchia data.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani e domenica la Luna sarà in opposizione: anche se non torneranno le tensioni che hai vissuto nel mese di giugno, potresti vivere qualche battibecco in più in famiglia. Cerca di fare attenzione e di sfruttare le prossime 48 ore solo per rilassarti un po’. Da lunedì ritroverai più tranquillità. Fino ad allora non arrovellarti il cervello pensando al lavoro, non crearti complicazioni inutili.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai cominciare a recuperare, se tra mercoledì e giovedì hai avuto dei giorni sottotono. I rapporti di coppia che hanno vissuto un po’ di maretta, potranno parlarne con più serenità. Dovresti approfittare del weekend per confrontarti, dire tutto ciò che è stato taciuto, perché da lunedì Venere in quadratura potrebbe aggravare i malintesi. Dovrai iniziare e tutelare la tua relazione, se non è particolarmente solida.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani e domenica saranno illuminate da una magnifica Luna e a partire da lunedì anche Venere tornerà attiva. È un bel momento per l’amore, per ricominciare a vivere i sentimenti, la relazione con positività Anche chi è single ritroverà la voglia di rimettersi in gioco e fare nuovi incontri. Sono giornate ideali per prendere decisioni importanti.