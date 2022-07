Oroscopo domani Paolo Fox, 17 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 17 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 17 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente tutte le tensioni passate saranno superate e potrai goderti una domenica d’estate piacevole. Chissà che qualcuno non riesca perfino a fare pace con una persona! È tempo di pensare di più all’amore in vista del mese di agosto, quando accoglierai Venere nel tuo cielo e tutto cambierà.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà un’altra giornata da affrontare con le pinze. La Luna opposta potrebbe renderti nervoso, ansioso o troppo polemico. Cerca di usare molta cautela o finirai con il discutere animatamente in famiglia! Meglio evitare ogni provocazione. Da lunedì il morale tornerà alto, fino al allora al bando tutti i pensieri negativi e le preoccupazioni inutili.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata da sfruttare al massimo per chiarire in amore. da lunedì, purtroppo, Venere traslocherà in un punto del cielo contrario. Meglio non arrivarci con qualche conto in sospeso, con dei malintesi non chiariti. Approfitta delle prossime ore per dire tranquillamente all’altro cosa ti ha ferito o deluso.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani avrai ancora una magnifica Luna dalla tua parte e fra poche ore Venere sarà di nuovo tua amica. Queste giornate promettono bene per l’amore. Anche chi è single dovrebbe approfittarne e cominciare a guardarsi attorno. Saranno giorni interessante anche per fare scelte coraggiose e decisive.