Oroscopo Paolo Fox domani, 17 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 17 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 17 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà ancora dissonante. Ti converrà fare particolare attenzione, perché il rischio di sbottare e discutere con qualcuno, anche solo per noia, sarà altissimo. Servirà prudenza doppia ai rapporti di coppia traballanti. Da lunedì, per fortuna, Venere raggiungerà un punto del cielo migliore e darà manforte a tutte le coppie.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà un’altra giornata molto bella per quel che riguarda l’amore, gli affetti e le amicizie. Sul fronte lavorativo non tutto è ancora superato. Qualche progetto potrebbe essere in stallo oppure sei tu a dover cambiare qualcosa nel modo di affrontare le cose. Ricordati, però, che anche se hai la sensazione che tutto vada molto a rilento, nel 2023 sarai ripagato degli sforzi compiuti adesso.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai una voglia incontenibile di fare qualcosa di folle e divertente, prendere il primo volo a disposizione e andare chissà dove. L’ideale sarebbe avere al tuo fianco qualcuno “pazzo” come te. Fai solo attenzione a non avere troppo la testa fra le nuvole, perché quel Marte dissonante potrebbe distrarti un po’ troppo.

Oroscopo domani: Pesci

Domani si preannuncia una splendida conclusione di settimana con la Luna nel segno. La dama bianca non favorirà solo l’amore. In questa giornata avrai voglia di esprimere la tua creatività, cominciare qualche nuovo progetto o troverai una soluzione efficace a un problema importante. Da lunedì, oltretutto, anche Venere tornerà attiva: ottimo momento per le relazioni…