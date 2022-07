Oroscopo domani Paolo Fox, 19 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, martedì 19 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 19 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un’ottima Luna e un bel Mercurio a darti manforte. Da giorni ti senti sotto stress, piuttosto agitato: sii paziente e vedrai arrivare le soddisfazioni che desideri. Anche se vorrà dire lottare ancora, del resto tu sei un vero guerriero e non ami accontentarti. In amore sta potrai contare sulle stelle di agosto, se sei ancora in cerca dell’anima gemella.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani le stelle ti inviteranno a mollare un po’ di razionalità e di diffidenza e cominciare a diventare un po’ più istintivo. È appena cominciato un buon periodo per l’amore, Venere non è più contraria: sarebbe un vero peccato non approfittarne! Chi è single o separato da poco potrebbe fare un incontro interessante. Cielo importante anche per ritrovare una buona forma fisica, dopo un giugno particolarmente faticoso.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai cercare di avere particolare prudenza, soprattutto in amore e in famiglia. Da giorni provi uno strano disagio e, se non userai molta cautela, correrai il rischio di discutere in casa con qualcuno. Se un rapporto non sta funzionando, sentirai un bisogno profondo di chiarire. In realtà tu ti stai impegnando parecchio per fare funzionare le cose, hai molte idee in testa, ma da tempo manca energia.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani si preannuncia un giorno piuttosto interessante. Da qui in avanti potrai recuperare in amore. Finalmente Venere è in aspetto favorevole e ti darà una mano. Tu, però, dovrai fare la tua parte ed evitare di comportarti in maniera troppo sarcastica con l’altra persona. A volte, anche se non ne sei consapevole, puoi offendere la sensibilità altrui con la tua vena ironica. Attenzione, soprattutto se in questi giorni avrai a che fare con un Cancro o una Bilancia.