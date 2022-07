Oroscopo Paolo Fox domani, 19 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 19 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 19 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna, Giove e Mercurio saranno in ottimo aspetto. Cresce la voglia di mettersi in gioco, di vivere emozioni nuove, avventure particolari. Chi è pronto a innamorarsi di nuovo potrà contare sulle stelle di agosto: non è detto che non abbiano in serbo perfino la persona giusta, qualcuno che come te detesti la monotonia, la solita routine.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani e dopodomani occorrerà usare estrema cautela, anche in amore, se non vorrai litigare con qualcuno. Hai molta stanchezza accumulata, avverti una certa pressione, tante responsabilità da portare avanti da solo. E da giorni non ti senti appoggiato dagli altri. Cresce una certa confusione, molto stress: sforzati di mantenere la calma e non scaricare questa tensione su chi ti sta accanto.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e dopodomani potrai recuperare a livello fisico ed emotivo. In amore sono giorni che ti permettono di vivere belle emozioni, di rimetterti in gioco. Mercurio in opposizione ti impone però più prudenza sul lavoro e con i soldi. Occhio alle finanze! Sul fronte lavorativo e pratico regna un po’ di confusione: servirà fare maggiore chiarezza.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai afre un po’ di attenzione in più: piccoli disagi in famiglia. Cerca di chiarire, di risolvere le tensioni entro venerdì, perché poi dovrai affrontare un weekend più nervoso e polemico. Ora che Venere è nuovamente attiva potrai dedicarti di più all’amore e ai nuovi progetti di lavoro. È tempo di tornare in pista con nuovi obiettivi da realizzare.