Se il tuo pavimento è sbiadito, usa questi rimedi naturali

Quando il tuo pavimento è sbiadito non è esteticamente piacevole da guardare per cui urge trovare una soluzione efficace. Con il tempo i pavimenti possono creparsi, deformarsi e sbiadire. Ognuno di questi problemi fa sì che il pavimento non appaia al meglio. Fortunatamente, esiste una soluzione facile e fai da te per la maggior parte dei problemi dei pavimenti: bastano un po’ di vernice e un po’ di abilità nella levigatura.

Con pochi e semplici materiali è possibile riparare i vecchi pavimenti e farli tornare come nuovi. Potresti pensare di sostituirli, ma non sempre è necessario : con questa guida potrai imparare esattamente come riparare i pavimenti sbiaditi da soli, anche se ti sembrerà quasi una missione impossibile.

Il tuo pavimento è sbiadito? Leviga!

Prima di iniziare a riparare una macchia, una crepa o una sezione sbiadita del pavimento, è necessario levigare la superficie. Questo si ottiene con una levigatura di base. Potrebbe sembrare un lavoro impegnativo, ma in realtà è molto semplice. Tutto ciò che serve sono alcune grane diverse di carta vetrata, una protezione per la polvere e una levigatrice.

Iniziamo con la grana più grossa e proseguiamo fino a una grana media. Non è necessario passare molto tempo a carteggiare, bastano pochi minuti in ogni punto. Una volta terminata la levigatura, possiamo fin da subito notare la differenza che sul pavimento. Qualora notassimo durante la fase di levigatura delle crepe le dobbiamo subito riparare.

Le crepe nel pavimento sono fastidiose e antiestetiche, ma possono essere riparate facilmente utilizzando un kit per la riparazione delle crepe. Basta seguire le istruzioni riportate sulla confezione per riempire la crepa con uno stucco colorato. Lasciate asciugare, quindi carteggiate la riparazione in modo che si abbini al resto del pavimento. Le crepe possono essere riparate anche con lo stucco per legno: stendiamo lo stucco per legno nella fessura con un coltello da stucco, quindi carteggiamolo una volta asciutto.

Dopo aver riparato le fessure e la riparazione delle crepe, è ancora necessario carteggiare il pavimento. Il passo successivo consiste nel rivestire il pavimento con un sigillante. I sigillanti sono fatti per proteggere il legno, quindi sono perfetti per questo scopo. Anche in questo caso, è necessario carteggiare il pavimento per garantire uno strato uniforme. Esistono molti sigillanti diversi, quindi scegliamo quello più adatto al nostro tipo di pavimento.

Ultima fase della riparazione da sbiadimento

L’ultima fase concerne l’applicare il mordente e la vernice. Una volta riparata la superficie e uniformato il colore, dobbiamo prima colorarlo e poi verniciarlo. La colorazione è un processo semplice, ma deve essere eseguito con cura. Il mordente deve essere applicato sulla superficie seguendo la direzione delle venature.

Si può applicare con un rullo o un pennello: assicuriamoci che sia applicato in modo uniforme e che non rimangano punti scoperti. Una volta che il mordente si è asciugato, è possibile verniciare il pavimento. La vernice sigillerà il mordente, rendendolo più duraturo. Inoltre, conferisce al pavimento una finitura lucida dall’aspetto fantastico. Con pochi euro e un po’ di lavoro abbiamo rimesso a nuovo il pavimento. Semplice, no?