Cane a spasso in estate? Dovresti proteggere le zampe per questo motivo

Chi ha un cane sa bene quanto il nostro amico abbia bisogno di uscire per una passeggiata per poter fare i propri bisogni. Ma con l’arrivo dell’estate andiamo incontro ad alcuni problemi degni di nota. Nelle giornate estive è facile che l’asfalto in strada raggiunga temperature elevatissime. Questo manto bollente può essere un grave pericolo per le zampe dei cani e per i loro delicati cuscinetti.

Un asfalto bollente

Non tutti sanno, infatti, che con una temperatura dell’aria pari a 30°, la temperatura dell’asfalto raggiunge facilmente i 55°, che possono aumentare fino a 85° di asfalto bollente se la temperatura dell’aria è di 34°: nessuno penserebbe di camminare scalzo su un pavimento così caldo senza ustionarsi. Ecco perché è fondamentale proteggere le zampe del cane dall’asfalto bollente in estate. Bisogna tener conto che le zampe dei cani non sono fatte per entrare in contatto con la strada asfaltata, bensì con ambienti ed elementi naturali come l’erba e il terreno.

Come possiamo proteggerli

Se vogliamo renderci conto in prima persona di quello che i delicati cuscinetti del nostro cane devono sopportare quando lo portiamo a spasso in estate nelle ore assolate, basta appoggiare il palmo della mano per terra. Se scotta, è consigliabile prendere delle precauzioni per proteggere le zampe del cane dall’asfalto troppo caldo. Si tratta di quella che gli esperti hanno definito la “Regola dei 5 secondi”: prima di uscire con il nostro amico a quattro zampe, testiamo la temperatura dell’asfalto per capire se c’è rischio di bruciarsi.

Una delle prime cose alla quale prestare attenzione è quella di evitare di portare il cane a spasso nelle ore più calde della giornata, preferendo passeggiate serali o di prima mattina. Inoltre, dovremmo scegliere tragitti prevalentemente all’ombra e fare delle soste frequenti nel corso della passeggiata. E’ consigliato inoltre portare il vostri cane nei parchi, dove possono correre in tranquillità e potersi idratare a loro piacimento con l’utilizzo delle fontane.

Aiutati con l’utilizzo di alcune creme

Per proteggere le zampe dei nostri amici, prendiamoci cura dei cuscinetti con delle creme idratanti apposite o dei balsami naturali. Questi sono studiati proprio per gli animali domestici, senza dimenticare di fare spesso delle soste all’ombra durante le passeggiate. Se non infastidiscono il nostro cane, possiamo provare anche le apposite scarpe, che lo proteggono dal calore e dal rischio di tagli. Infine, cerca di lasciare sempre a disposizione di Fido abbondante acqua fresca, sia per darla da bere al cane, che per rinfrescare le zampe e l’animale in generale, così da scongiurare colpi di calore.