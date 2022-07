Con questa sostanza rimuoverai le cacche di uccello dal balcone: “wow!”

Le cacche di uccello sul balcone sono una vera congiura in quanto sono difficili da togliere e lasciano spesso aloni fastidiosi. Per fortuna, esiste una soluzione efficace che agisce su due fronti: nel primo elimina la macchia e l’alone mentre nel secondo impedisce ai componenti acidi di rovinare irreparabilmente le superfici del pavimento o del corrimano.

Se nel tuo balcone di casa svolazzano degli uccelli è inevitabile che prima o poi sarai costretto a rimuovere i loro rifiuti. Potreste trovare questo tipo di pulizia alquanto sgradevole, ma è necessario per evitare che le superfici sbiadiscano e si crei un pericolo per la salute. In particolare, se ci sono dei tappeti o altri complementi di arredo, il rischio di proliferazione di batteri e parassiti è molto più elevato.

Fortunatamente, rimuovere le deiezioni degli uccelli non è un compito impossibile. Esistono molte soluzioni domestiche che ci aiuteranno a eliminare questi spiacevoli ricordini con la stessa rapidità con cui sono comparsi.

Detergenti per eliminare le cacche di uccello

Gli escrementi degli uccelli possono essere sgradevoli e fastidiosi, ma con il detergente giusto è possibile rimuoverli dalla proprietà senza causare danni alla casa. I detergenti per gli escrementi degli uccelli sono disponibili in diverse forme, come spray e polveri, in modo da poter scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. La maggior parte dei detergenti agisce scomponendo i rifiuti in piccole particelle che possono essere facilmente rimosse.

Alcuni contengono anche enzimi che scompongono le cacche di uccello in pezzi più piccoli, il che significa meno lavoro per voi. Gli spray devono essere spruzzati direttamente sugli escrementi per funzionare correttamente, mentre le polveri devono essere cosparse sulla superficie dove vengono depositate.

Entrambi hanno vantaggi e svantaggi, in quanto si tratta di prodotti chimici che a lungo andare possono rovinare le superfici del pavimento o la zona in cui l’animale ha lasciato il ricordino. Per questo sarebbe consigliato intervallare prodotti chimici a prodotti naturali così da evitare che si possano danneggiare le superfici del balcone. In tal senso, esiste una soluzione naturale davvero efficace che garantisce al 100% protezione delle superfici e rimozione delle cacche.

Il prodotto naturale per rimuovere gli escrementi

Il prodotto in questione lo custodiamo gelosamente nella nostra dispensa perché è efficace non solo nella rimozione delle cacche degli uccelli ma in altre spiacevoli situazioni di pulizia. Stiamo parlando dell’accoppiata magica di acqua e aceto la quale è considerata come una delle migliori opzioni per risolvere questo tipo di problema comune.

Come si utilizza? Dopo aver pulito l’area in cui l’uccello si è seduto o ha fatto la cacca, mescoliamo 2 tazze di acqua con 1 tazza di aceto bianco in un flacone spray. Subito dopo aver miscelato spruzziamo il composto sulla superficie e lasciamolo agire per circa 15 minuti prima di risciacquare con acqua fresca o con una soluzione di acqua e sapone neutro.

Questa miscela aiuterà a neutralizzare gli odori che possono derivare dagli escrementi degli uccelli. Nel caso in cui si utilizzi la miscela acqua e sapone neutro dovremmo procedere a risciacquare la zona una seconda volta.