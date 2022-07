Tra le forme di “trasferimento di denaro” maggiormente sicure ed affidabili spicca indubbiamente il bonifico bancario, ossia una forma di transazione economica che si basa su un circuito operante su un sistema completamente telematico, che necessita di due codici IBAN identificativi per poter operare. Il termine bonifico bancario definisce la natura “Iniziale” di questi strumenti anche se non sono ad oggi solo gli istituti di credito a permettere di inviare e ricevere i bonifici. E’ infatti possibile anche ricevere bonifici da qualsiasi strumento che sia munito di IBAN, come ad esempio le carte prepagate, come può essere la Postepay Evolution. Da sempre il bonifico costituisce il sistema “preferito” di transazione monetaria anche in virtù di una naturale tracciabilità. Proprio questa natura permette di tenere “sotto controllo” i movimenti di denaro. Esistono alcune eventualità in cui il bonifico può essere segnalato.

Quando viene segnalato un bonifico? Ecco la risposta. “Attenzione”

Le banche non “tengono sotto controllo” ogni movimento di ogni correntista: sarebbe inopportuno e assolutamente infattibile dal punto di vista delle risorse, ma esistono per l’appunto alcune eventualità che, sopratutto se ripetute in specifici lassi di tempo, possono scaturire controlli sulla natura delle transazioni.

Un bonifico può essere segnalato quando ad esempio risulta non essere presente nella precedente dichiarazione dei redditi, oppure se vengono effettuati bonifici a cadenza regolare, presso la medesima destinazione. In questo caso comunque una segnalazione non può “scattare” per importi inferiori a 5000 euro.

La segnalazione in generale non significa necessariamente che c’è qualche “problema”: si tratta tutt’alpiù di una verifica, un chiarimento da parte della banca, che spesso viene “invogliata” da parte dell’organo antiriciclaggio (UIF).

Per quanto riguarda i bonifici ricevuti da un mittente che si trova al di fuori dell’area SEPA, se questi sono superiori a 15 mila euro è necessario provvedere preventivamente con una dichiarazione scritta da presentare alla nostra banca, così da evidenziare la natura del bonifico.