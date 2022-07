Ecco svelato il trucco per avere capi perfetti senza stirarli: “incredibile!”

Avere capi di abbigliamento perfetti senza doverli stirare è il sogno di tutti, ammettiamolo. Specie in questi giorni, quando il caldo raggiunge picchi da record, e l’idea di accendere il ferro da stiro non è così allettante. Vuoi per pigrizia, vuoi per mancanza di tempo o per aiutare l’ambiente, fatto sta che sono tante le persone alla ricerca di trucchi per non stirare la biancheria. Se anche tu vuoi scoprire alcuni metodi pratici per avere capi perfetti, senza usare asse e ferro da stiro, ti trovi sulla pagina giusta.

Capi di abbigliamento perfetti senza stirarli: ecco il trucco

È possibile avere un bucato perfetto, non sgualcito, senza stirare? La risposta è sì. Basta adottare utili accorgimenti e potrai abbandonare l’asse e il ferro d stiro, almeno finché il caldo non concede una tregua.

Non ammonticchiare i panni sporchi nella cesta.

Prediligi i lavaggi brevi e con centrifughe a una velocità che non superi gli 800 giri.

Alcune lavatrici hanno il programma "stiro facile", che regola la centrifuga in modo tale da ottenere capi perfetti, senza doverli stirare.

Stendi subito i panni e non lasciarli a lungo nella bacinella o, peggio ancora, nel cestello della lavatrice.

Stendi i panni con più attenzione: non essere frettoloso! Meglio stenderai la tua biancheria, più chance avrai di non doverla stirare.

: non essere frettoloso! Meglio stenderai la tua biancheria, più chance avrai di non doverla stirare. Magliette e camicie possono essere stese con le grucce, così facendo non si stropicceranno e non dovrai stirarle.

Evita di stendere il bucato usando le mollette. Se proprio devi, meglio stenderle al contrario, così il segno rimarrà nella parte interna del capo.

Maglie e pantaloni vanno appesi con il collo verso il basso. Il tessuto, ancora bagnato e per questo bagnato, lasciato a penzoloni, non si stropiccerà.

Come eliminare le pieghe dai capi di abbigliamento

Se vuoi scoprire alcuni trucchi per eliminare le pieghe dai vestiti, senza doverli stirare, continua a leggere l’articolo! Ecco di seguito dei consigli furbi per fare tornare gli abiti come appena stirati.