La prudenza è uno degli istinti umani più reconditi e “naturali”, che ha permesso ai primi esseri umani di “stare lontano” dai rischi. La prudenza non significa paura, ma una sorta di “timore recondito” nei confronti di qualche contesto che può portare rischi per la propria incolumità, ma può estendersi a qualunque contesto. L’imprudente, o l’incauto è invece colui/colei che non sembra avere particolari problemi ad agire senza preoccuparsi degli “effetti collaterali” oppure dei rischi, e non va confuso questo tratto con la spregiudicatezza o il coraggio. L’incauto agisce in maniera inconsapevole oppure, molto semplicemente non da peso ai rischi. Quali sono i segni incauti secondo lo zodiaco?

Questi segni zodiacali sono i più incauti! Attenzione!

Leone

Leone non si rende conto letteralmente dei rischi che corre: è un profilo che “gioca col fuoco” con grande naturalezza, sia quando si trova a parlare con personalità magari un po’ “fumantine” ma anche quando si avventura in contesti rischiosi. Spesso ne esce “illeso” proprio perchè vive tutto con leggerezza.

Capricorno

Si fida tantissimo del proprio istinto anche se questo può portarlo a “scottarsi” in più di un’occasione. Capricorno non ascolta i consigli di nessuno o quasi, e anche se può scegliere di farlo, pur restando coerente alle proprie idee. Capricorno è disposto a correre rischi anche solo per dare l’idea di essere “duro e puro”.

Ariete

Ariete è molto impulsivo ma non così tanto da poter spiegare facilmente perchè è così incauto ed avventato. Questo segno “sceglie” scientemente di esserlo sia per fare nuove esperienze ma anche perchè deve “toccare con mano”.