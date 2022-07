Una nazione sufficientemente efficiente per forza di cose deve venire a conoscenza della situazione economica dei cittadini per le più disparate motivazioni, ad esempio per poter effettuare una tassazione adeguata ma anche per fornire le varie forme di strumenti di assistenza, bonus e ricorrere agli ammortizzatori sociali. Queste necessità sono particolarmente rilevanti in particolar modo durante i periodi di crisi, ed è per questo motivo che strumenti come l’ISEE non solo sono utili, ma addirittura indispensabili per comprendere la situazione economica di un contesto familiare.

Come faccio a sapere il mio reddito ISEE? Ecco la risposta

L’ISEE, ossia indicatore della situazione economica equivalente infatti fornisce, attraverso un calcolo che prende in esame vari fattori inerenti alla situazione economica, un valore finale sviluppato sotto forma di un importo numerico che per numerose forme di bonus, esenzioni, categorizzazioni e non solo (è ad esempio indispensabile per ottenere il Reddito di Cittadinanza). L’ISEE viene calcolato ed erogato direttamente dall’INPS attraverso la DSU, ossia la dichiarazione unica sostituiva. Poter ottenere il calcolo è necessario fornire ogni indicazione legata al reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, oltre che eventuali pensioni, esenzioni e quant’altro. In generale l’ISEE è formato dall’Ise, ossia valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro fornito dalla scala di equivalenza e dalle maggiorazioni.

Queste influenzano il conteggio finale a seconda di condizioni del nucleo familiare specifiche:

0,35 per ogni ulteriore componente, per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con Lode;

0,2 nucleo con figli minori e un solo genitore;

0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o con invalidità superiore al 66%;

0,2 per nuclei familiari con figli minori, per quelli in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della DSU.

E’ possibile ottenere il calcolo dell’ISEE in ogni momento dell’anno, attraverso il portale dell’INPS oppure attraverso l’operato di un Caf / Patronato. Il portale INPS mette a disposizione uno strumento che permette di “simulare” il calcolo dell’ISEE, raggiungibile a questo indirizzo.