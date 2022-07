Il calcolo dell’ISEE risulta essere una delle operazioni più diffuse ed effettuate da parte dei vari Caf/Patronati presenti su tutto il territorio nazionale, questo perchè l’indicatore della situazione economica equivalente (chiamato per l’appunto ISEE per comodità) è sostanzialmente il più diffuso strumento messo a disposizione da parte dello stato per “prendere visione” di una situazione economica di uno specifico nucleo familiare. L’ISEE è rappresentato da un valore che prende in esame diversi fattori, come il numero dei componenti del nucleo familiare, il reddito di ogni componente, il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il calcolo viene ricavato dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica (Isee, ossia valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare).

ISEE, ecco i documenti che occorrono per calcolarla: “attenzione”

Per fare richiesta del valore ISEE bisogna effettuare la domanda attraverso la DSU (è possibile farlo attraverso i già citati CAF, ma anche in modo autonomo attraverso il portale dell’INPS), ossia la dichiarazione sostituiva unica occorrono tutti i documenti di ogni membro che ne fa parte. Nello specifico: