Il concetto di giustizia appare evidentemente una necessità recondita in qualsiasi forma di civiltà e cultura: il concetto rappresenta una forma di virtuosismo che viene solitamente applicato ad una forma di regolamenti atti a vivere in un contesto più o meno equo. Se gli stati determinano il concetto di giustizia dall’astratto al pratico con delle leggi, anche noi siamo fondamentalmente influenzati da questa idea ma non tutti seguono questo idealismo. Esistono infatti profili umani decisamente più “giusti” di altri, coloro che non potrebbero andare contro i propri principi. Secondo lo zodiaco sono sopratutto questi i segni più “giusti”.

Ecco i segni più “giusti” secondo lo zodiaco. Sai quali sono?

Acquario

Anche se non sembra, per molti Acquario è il segno più giusto dal punto di vista della rigorosità. Non è sempre d’accordo con l’ordinamento legale dello stato che non coincide con la propria idea di giustizia, che resta quella a suo dire insidacabile. E non fa sconti a nessuno: chi non la segue, non merita di essere degno di rispetto per Acquario.

Vergine

E’ un segno indiscutibilmente giusto, che non fa tanti sconti e preferenze: Vergine non è un amante delle regole ma comprende molto rapidamente che queste sono essenziali per il comportamento corretto della società. Si tratta probabilmente di quello più rigoroso che lui stesso si prodiga nel seguire.

Leone

Profilo giusto, anche se un po’ troppo “accondiscendente”, in quanto mantiene un atteggiamento forse troppo “morbido”. Ma il senso di giustizia di Leone non è in discussione, anche se resta tendenzialmente molto “astratto”.