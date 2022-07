La scelta della temperatura per lavare le nostre cose, tra cui le tovaglie, in lavatrice è un’operazione da non sottovalutare. Per conseguire una biancheria pulita e igienizzata ci sono alcune accortezze da adottare come non caricare troppo la lavatrice e dividere i capi in base a tessuto e colore. Per la giusta scelta della temperatura il primo passo è leggere l’etichetta, dove viene indicato se il capo è adeguato al trattamento in lavatrice e a quanti gradi attuare il lavaggio. I batteri possono trovare nella biancheria sporca un terreno produttivo per proliferare con una certa semplicità.

Per rimuoverei microorganismi non è bastante effettuare lavaggi regolari ed evitare di lasciare a lungo gli indumenti sporchi in contenitori o nel cestello, ma serve stabilire anche una corretta temperatura. Studi scientifici hanno dimostrato che per togliere i batteri è necessario che l’acqua raggiunga almeno i 40 °C, mentre con temperatura inferiore ne sono rimossi solo una minima parte. Per avere la sicurezza di uccidere il 100% dei batteri dobbiamo mettere il lavaggio a 60°C. Per questo è necessario evidenziare che alcune lavatrici esibiscono appositi programmi per igienizzare la biancheria oppure preferenze speciali da aggiungere al ciclo selezionato.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa, ma questo è il metodo infallibile per lavare persiane e box doccia

Nessuno lo sa ma esiste la temperatura ideale per lavare le tovaglie

Le tovaglie sono soggette a sporcarsi spesso a causa della caduta casuale di svagati prodotti. Infatti, in tavola capita sempre che si rovesci il vino, il caffè, il sugo di pomodoro e condimenti di questo genere.

Se le tovaglie mostrano delle macchie di succo di pomodoro, il lavaggio in lavatrice vuole l’impiego di aceto. Questo deve essere mescolato al normale detersivo ed inserendolo direttamente nell’apposita vaschetta erogatrice.

La forza sgrassante e decongestionante della sostanza, ci consente di ottenere la tovaglia di nuovo pulita e pronta per essere ricollocata sul tavolo da pranzo. Le tovaglie utilizzate per i nostri pasti le possiamo lavare ad alte temperature anche oltre i 60°C, visto che non dobbiamo preoccuparci di eventuali danni al tessuto, in quanto resistono molto bene. Così facendo abbiamo la sicurezza di ottenere tovaglie pulite e igienizzate.

Seguendo i nostri consigli, avrete un lavaggio perfetto ma soprattutto una disinfettazione ideale delle vostre tovaglie. Quindi non sottovalutate questa pulizia, e anzi usate i nostri metodi e anche le giuste temperature in modo da avere risultati perfetti.