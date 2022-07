Tarli: ecco come ripristinare i tuoi mobili in legno, “incredibile”

I tarli sono un gruppo di insetti che amano stabilirsi nelle nostre case, conosciuti con il nome comune di coleotteri che perforano il legno. Questi piccoli e sottili coleotteri perforano il legno per deporre le uova e nutrirsi del legno, lasciando dietro di sé gallerie rivelatrici. I tarli possono attaccare qualsiasi pezzo di legno che rimane umido per lunghi periodi, come vecchie costruzioni in legno, capannoni in legno o pergole.

Se abbiamo acquistato di recente un vecchio immobile e abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione, il rischio di avere un problema di tarli del legno è maggiore. Fortunatamente, esistono diversi modi efficaci per liberarsi di queste piccole creature fastidiose quando iniziano a scavare nelle tavole di legno, nelle pareti e nei mobili.

Purtroppo, nessun trattamento chimico è in grado di eliminare ogni traccia di tarlo in casa in maniera del tutto definitiva. Tuttavia, tramite un monitoraggio diligente e un’azione rapida quando si individuano i nidi attivi, è possibile mantenere il loro numero abbastanza basso da farli smettere di essere un problema e, in qualche modo, “convivere” assieme.

Trattamenti per eliminare i tarli in maniera quasi definitiva

Esistono quattro trattamenti contro i tarli, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza. La scelta dipende dall’entità dei danni causati dai tarli, dal tipo di edificio e dalla quantità di denaro e tempo a disposizione. Il primo metodo riguarda l’ultimo arrivato sul mercato: l’uso dei piretroidi naturali. Si tratta di una sostanza appiccicosa che viene applicata sul legno colpito. Si infiltra lentamente nel legno e uccide i tarli che vi entrano in contatto. È efficace per le piccole aree in cui non si desidera utilizzare alcun tipo di gas.

La pulizia a vapore è il secondo metodo particolarmente utile per trattare mobili, oggetti troppo delicati o costosi per altri metodi o pezzi in legno già attaccati dai tarli. La pulizia a vapore uccide i tarli nelle loro gallerie e uccide anche le uova presenti, impedendo loro di schiudersi e di ricominciare l’infestazione.

Esistono molte aziende specializzate che utilizzano questo metodo e sono in grado di trattare oggetti di grandi dimensioni come mobili in legno o assi del pavimento. L’alcool denaturante è la terza soluzione e viene applicata al legno tramite uno spray o un nebulizzatore. Fin da subito, uccide i tarli che entrano in contatto con essa.

Se un’ampia porzione del pavimento è gravemente danneggiata, si consiglia di procedere in questo modo, poiché ucciderà tutti i tarli presenti. C’è il rischio che il denaturante secchi il legno e lo renda fragile, ma si tratta di un problema minore rispetto ai benefici dell’eliminazione dei tarli. In ogni caso, prima di procedere meglio chiedere consiglio a un esperto.

Il gas CO2 rotante è l’ultimo metodo che possiamo utilizzare. Si tratta di una soluzione costosa ma estremamente efficace contro i tarli. Il gas CO2 rotante permea il legno e uccide i tarli che vi entrano in contatto. È efficace per gli oggetti in legno di grandi dimensioni, come i mobili in legno o le assi del pavimento.