Chi ha acquistato Bitcoin è diventato ricco: ecco quanto vale

Il mercato delle criptovalute è in una condizione attuale decisamente “problematica” dal punto di vista del valore, e come in qualsiasi contesto finanziario, anche quello crypto appare decisamente complesso da riconoscere sopratutto quando le cose “vanno malee”. Dopo aver goduto di un biennio costituito dal 2020 e 2021 piuttosto importante dal punto di vista delle applicazioni concrete, Bitcoin, così come tante altre valute basate sulla crittografia è in una fase di ribasso, evidenziando nuovamente le criticità che da sempre contraddistinguono queste risorse economiche.

Sali-scendi di valore

E’ infatti opportuno ricordare che mai come in questo periodo è abbastanza facile spiegare il ribasso di Bitcoin, che ha influenzato anche tutte quelle sviluppate successivamente, continua ad essere particolarmente volatile ed influenzabile sia dalle tendenze del mercato vere proprie ma anche e sopratutto dalle “influenze” di alcuni agenti come i cosiddetti whale (balene), ossia proprietari di grandi quantitativi di tokens che influenzano molto rapidamente il mercato vendendo o acquistando valute di questo tipo. Uno su tutto, il famoso imprenditore Elon Musk che proprio in queste ore ha annunciato di aver venduto circa il 70 % dei propri token BTC a causa, a dire del magnate, di azioni di “copertura” per le strutture Tesla in Cina, fortemente messe in difficoltà dal Covid. Questo nonostante Musk avesse annunciato appena un anno fa che non avrebbe mai venduto i propri Bitcoin, scatenando quindi una prevedibile tendenza rialzista.

Ora che Bitcoin non riesce a “sollevarsi” dai 20-21 mila dollari di valore, sono in molti a scommettere su un nuovo ribasso proprio in virtù di questa tendenza, come tra l’altro già accaduto nel corso degli scorsi mesi. Secondo alcuni invece è il momento perfetto per acquistare in quanto questo porterà un rialzo effettivo del valore della valuta in tempi brevi. Insomma, può essere una buona occasione puntare su Bitcoin ora che si è manifestato questo ribasso.