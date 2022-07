Oroscopo domani Paolo Fox, 24 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 24 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 24 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà ancora in ottimo aspetto. Questa domenica ti aiuta a riavvicinarti alle passioni: cerca di trascorrere la domenica vicino alle persone che ami. In questo momento anche se tu avessi dei problemi, sapresti trovare il modo di superarli, persone felici di darti una mano. Buone chance per i nuovi progetti.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà un’altra giornata un po’ confusa: sii prudente! Non disperare, non torneranno le tensioni provate lo scorso giugno, ma nelle prossime ore ti converrebbe staccare la spina dai problemi. Perché non ne approfitti per concentrarti sul tuo rapporto di coppia? Negli ultimi tempi lo hai un po’ troppo messo da parte per occuparti di lavoro. Cerca solo di non imporre le tue idee al partner.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai una giornata più serena, illuminata da una Luna benevole. In generale, però, stai vivendo un periodo particolarmente burrascoso in amore. Servirà ancora molta cautela, specialmente se avrai a che fare con un Ariete, un Capricorno o uno Scorpione. Cerca di non farti sopraffare dall’ansia, dalla paura che torni quella agitazione interiore vissuta tra maggio e giugno.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani cerca di stare alla larga dalle provocazioni. Alcuni giorni fa potresti aver discusso in modo acceso con qualcuno oppure sei solo sotto stress per questioni economiche, spese per la casa o un contenzioso aperto. Sfrutta questa domenica per rilassarti e divertirti un po’, ne hai un gran bisogno!