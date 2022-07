Se vai in Calabria devi assolutamente visitare questa spiaggia meravigliosa

Fra le mete più scelte per trascorrere l’estate in totale relax c’è la Calabria, in particolare Tropea. La famosa cittadina turistica si trova nel cuore della Calabria, nella provincia di Vibo Valentia; si affaccia sulla incantevole costa degli Dei ed è facilmente raggiungibile in auto, e in treno.

Una località da cartolina

Tropea deve la sua fama ai suoi scenari da cartolina. Spiagge bianchissime protette da falesie, un mare turchese considerato tra i più belli della nostra penisola, un centro storico arroccato con scorci mozzafiato. Questo tratto costiero è caratterizzato da un susseguirsi di spiagge di sabbia bianca, alte scogliere e grotte accomunate da un mare che non ha nulla da invidiare a quello dei Caraibi. La città è arroccata sul Mar Tirreno e fa parte della Costa degli Dei, straordinariamente bella con spiagge fantastiche, un affascinante centro storico e ristoranti dove mangiare specialità sempre fresche e di stagione. Tropea è letteralmente mitica: una leggenda, infatti, narra che sia stata fondata da Ercole, il figlio di Zeus, onorato con il nome della piazza principale, Piazza Ercole. Tutte le spiagge di Tropea sono caratterizzate da sabbia bianca e mare da sogno, ma ogni litorale ha le sue peculiarità che lo rendono unico. Fra le spiagge più belle e suggestive c’è la spiaggia della Rotonda. Ma scopriamo perché.

La spiaggia della Rotonda

Questa spiaggia di Tropea, può tranquillamente vantarsi di essere una delle più belle del mondo, grazie alla sua bellezza naturale e a tante altre caratteristiche. La spiaggia della Rotonda fa parte della costa degli Dei, che va da Pizzo Calabro a Nicotera, imperdibile se si è su questo litorale. Trovarete sabbia bianca, mare cristallino anche se tira vento, dei colori stupendi. Per non parlare poi dei pesci che ti accompagnano durante il bagno. Ebbene tutto questo è la spiaggia della Rotonda, uno spettacolo per gli occhi e la mente. Questa spiaggia indimenticabile si trova ai piedi della rupe su è posta la cittadina di Tropea, delimitata dallo scoglio chiamato di San Leonardo, dal quale si può godere di una vista fantastica.

Il panorama che si vede dalla spiaggia è molto particolare e suggestivo. Questo grazie al fatto che sia situata proprio di fronte il vecchio borgo di Tropea, che lo rende affascinante e pittoresco Inoltre, fare il bagno con la caratteristica chiesa di Santa Maria come sfondo non ha prezzo e da qui, soprattutto nei giorni estivi, si gode di un tramonto davvero mozzafiato.