Per pulire i condizionatori usa questa soluzione geniale e veloce

Per pulire i condizionatori dovresti usare una soluzione naturale fai-da te a base di aceto oppure di olio essenziale Tea Tree. Così facendo non ricorrerai a prodotti chimici che risultano tossici e possono avere un alto impatto ambientale.

La manutenzione del condizionatore è indispensabile per la cura dell’elettrodomestico e degli abitanti di casa che potranno respirare un’aria più salubre e pulita. L’ideale sarebbe occuparsene almeno due volte l’anno, se lo usi solo in estate per rinfrescare i locali domestici.

Ti potrebbe interessare: Olio d’oliva: 5 usi domestici che nessuno conosce ma che ti sorprenderanno

Meglio provvedere con con più frequenza se, al contrario, utilizzi il condizionatore tutto l’anno. Ecco una guida semplice ed esauriente su come pulire il condizionatore di casa in maniera veloce ed efficace.

Pulire i condizionatori: ecco la soluzione ideale da usare

Vuoi pulire da solo il condizionatore di casa? Non è difficile e non ti richiederà troppo tempo. Dovrai munirti di una scala, l’aspirapolvere, un paio di guanti e panni in microfibra. Dopo avere staccato la presa di corrente, per non correre il rischio di incorrere in un qualche sgradevole incidente, potrai iniziare.

Una volta rimosso il coperchio, dovrai eliminare tutta la polvere depositata all’interno, servendoti dell’aspirapolvere. Poi, dovrai inumidire un panno in microfibra con una soluzione fai-da-te a base di aceto e acqua e passarlo nella parte interne del tuo condizionatore.

Pulire il filtro del condizionatore

Pulire il filtro è un passaggio cruciale della manutenzione. Si tratta della parte dell’elettrodomestico più soggetto alla sporcizia e più esposta a germi e batteri. Dovrai quindi smontarlo e con un pennello eliminare la gran parte della polvere.

Dopodiché ti converrà immergere il filtro in un recipiente pieno d’acqua tiepida e sapone neutro per una prima pulizia. Se vuoi un lavaggio più accurato, dovrai utilizzare una miscela di acqua e aceto o bicarbonato di sodio. Infine fai asciugare il filtro all’aperto, facendo attenzione che non stia al sole e poi potrai rimontarlo nel condizionatore.

Per una pulizia più completa del condizionatore, non dovresti dimenticare le bocchette e la ventola. Potrai usare un pennello o l’aspirapolvere per essere certo di rimuovere tutta la sporcizia accumulata nei mesi.

Pulire la macchina esterna del condizionatore

Infine, rimane la parte dell’esterno dell’apparecchio da sanificare. La macchina esterna è installata fuori dell’abitazione, per questa ragione è esposta a polline, smog oltre che alla normale polvere. Dopo aver staccato la presa della corrente elettrica, potrai procedere con il lavaggio.

Per pulire l’eccesso di polvere e sporcizia potrai servirti dell‘aspirapolvere. Poi dovrai passare un panno pulito imbevuto di acqua e aceto. Fare asciugare bene e poi riaccendere il tuo condizionatore, per controllare che l’apparecchio funzioni alla perfezione.