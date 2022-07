Anche i cani possono mangiare alcuni tipi di frutta: ecco quali

In generale i veterinari non sono soliti consigliare una dieta a base di frutta da integre con il suo abituale pasto. Ma ci sono alcuni nutrienti che possono essere trovati nella frutta che sono benefici per i cani domestici. La frutta, somministrata in quantità moderate, può avere un effetto benefico sui nostri amici a quattro zampe. Vediamo che tipo di frutta possiamo cedere al nostro cane.

La banana

La banana è una fonte insostituibile di potassio e di carboidrati. Dare mezza banana aiuterà il cane ad evitare crampi e migliorare la condizione muscolare. Inoltre sarà di particolare aiuto soprattutto dopo lunghe passeggiate o dopo un’intensa attività fisica. Ma attenzione a non lasciare la buccia al cane! Questa oltre ad essere difficile da digerire è la parte del frutto maggiormente esposta ai trattamenti con pesticidi ed altre sostanze tossiche se ingerite.

Il Cantalupo

Il cantalupo è uno dei frutti migliori che si possano mai dare al proprio cane. Tenendo sempre conto di dargliene in quantità adeguate rispetto al rapporto peso-forma. Al suo interno troviamo potassio, le vitamine A, B e C, acido folico, magnesio e tanti altri elementi molto utili e salutari. Come molti vegetali di color arancione, il cantalupo contiene il beta-carotene, ottimo alleato dell’apparato visivo, utile per prevenire malattie come la cataratta, molto diffusa nei cani.

La mela

La mela apporta dei grossi benefici all’organismo del nostro cane. Oltre per le proprietà digestive anche per quelle astringenti, ideali per curare diarrea e altri problemi di stomaco. Inoltre sono ottime per il loro contenuto di vitamina C, calcio e proprietà antinfiammatorie. Ricorda bene di lavarla e di togliere il cuore con i semi, prima di dargliela. Se gliela vuoi dare per curare la diarrea è meglio togliere la pelle, ma se vuoi combattere la stitichezza ti consigliamo di dargliela con la buccia.

La Pera

Se ti sei chiesto se la pera al cane fa bene, potrai scoprire che le proprietà che possiede sono assolutamente vantaggiose per il nostro amico a quattro zampe. La pera è composta da acqua all’80%, per cui ha un apporto calorico molto basso. È un’ottima fonte di fibra e potassio quindi, oltre a favorire il transito intestinale, aiuterà a prevenire problemi cardiovascolari. Inoltre sono ottime per i cani che soffrono di diabete.

Le albicocche

Questi frutti sono ricchi di fibre solubili e, quindi, favoriscono la regolazione del transito intestinale nel cane. Inoltre, l’elevato contenuto di ferro contribuisce a prevenire l’anemia, sono una potente fonte naturale di antiossidanti e sono composti principalmente di acqua, per cui aiutano a prevenire l’obesità. Ricorda di dare questa frutta al cane senza nocciolo né buccia.