Tra le operazioni più frequenti che si possono fare quando si possiede un conto corrente, c’è sicuramente il bonifico. Quest’ultimo non è altro che un trasferimento di denaro tra un conto e l’altro. Chi fa il bonifico viene chiamato ordinante, mentre chi lo riceve è il beneficiario. L’ordinante e il beneficiario possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Questo vuol dire che la transazione può svenire tra persone in carne e ossa, tra aziende oppure tra persone e aziende. Inoltre, i conti delle due parti possono avere la stessa banca, ma anche banche diverse in diverse zone dell’Italia o all’estero.

Pagare online è semplice, soprattutto con i bonifici bancari. Fare un bonifico è molto semplice ma bisogna comunque fare attenzione, dato che a volte può capitare che ci siano degli errori inaspettati.

Può capitare anche che ci siano degli errori che non sono dovuti alla persona che sta effettuando il bonifico ma è colpa delle banche. In questo caso, si può sempre richiedere il rimborso alla propria banca.

I bonifici bancari spesso vengono usati per inviare denaro tra due persone diverse. Però il bonifico può essere fatto anche tra due conti della stessa persona, ma in questo caso si parla di trasferimento e non più bonifico.

Bonifici online, in questi casi non farli mai: ecco perché

Non sempre conviene fare un bonifico online dato che su internet si vanno incontro a moltissime truffe. In ogni caso, bisogna fare molta attenzione a dei piccoli dettagli che ti potrebbero salvare da una possibile truffa. Ad esempio se stai acquistano una cosa e il prezzo è molto più basso del dovuto, non ti fidare, sicuramente è una trappola e non riceverai alcun prodotto.

Anche se il beneficiario del bonifico, vuole fare le cose di fretta, è meglio attendere un attimo e informarsi meglio. Le cose fatte di fretta non sono mai buone. In ogni caso, state sempre attenti prima di fare un bonifico, dato che non si può annullare facilmente.