Menta: prima di piantarla nel tuo giardino valuta bene questi aspetti

Lo sai che la menta è una delle erbe aromatiche più versatili, fresche ed estive che si possano coltivare in casa? Dal mojito fino alle foglie di menta ricoperte di cioccolato, ci sono molti modi per utilizzare questa erba rinfrescante. Se hai il pollice verde, coltivare la menta sarà un’esperienza gratificante.

Che tipo di menta coltivare?

Esistono molte varietà di menta, ognuna con il proprio sapore e aroma. La maggior parte delle varietà di menta sono perenni, il che significa che rifioriscono ogni anno. Alcune varietà popolari includono:

menta mela: dall’aroma dolce e fruttato. Viene comunemente utilizzata per la preparazione di dolci, tè e cocktail. È una varietà di menta a crescita rapida ed è ottima da coltivare in casa.

balsamica o bergamotto: questa varietà di menta cresce in grandi dimensioni e può essere utilizzata come erba profumata e decorativa. Ha un aroma simile a quello degli agrumi e viene spesso utilizzata in tè e oli.

al cioccolato: con un aroma forte e ricco. È comunemente usata nei dessert e nei tè.

piperita: è una varietà comune e popolare. Ha un aroma forte e può essere usata nei dolci, nei tè e negli oli.

Le piante crescono meglio in un terreno ricco e umido. Possiamo iniziare la coltivazione in casa, in un vaso o in un letto da giardino. Assicuriamoci che il terreno sia umido, ma non zuppo. L’annaffiatura va fatta di frequente, meglio ogni giorno. Se decidiamo di coltivare la menta in un’aiuola, assicuriamoci di raccogliere regolarmente le foglie per evitare che si propaghi e si impadronisca del giardino. Come possiamo dedurre, la menta è una pianta alquanto infestante!

Coltivazione dai semi

La coltivazione dai semi richiede qualche settimana prima che le piante germoglino. Il modo più comune per avviare la coltivazione è quello di far germogliare i semi all’interno di un tovagliolo di carta umido. Si possono anche piantare in vasi o in terra, ma in questo caso ci vorrà più tempo perché i semi dovranno aspettare che le loro radici crescano prima di essere in grado di assorbire l’acqua. La stagione ideale è l’inizio della primavera e facciamo attenzione a regolare l’esposizione solare. La pianta richiede molta luce ma non troppa: scegliamo un ambiente parzialmente ombreggiato.

Coltivazione da talea

Per ottenere una coltivazione folta bisognerà tagliare gli steli delle piante lunghi 15 centimetri e con almeno due foglie. Rimuoviamo le foglie dalla metà inferiore dello stelo, perché è qui che si formeranno le radici. È possibile tagliare gli steli anche in diagonale. Assicuriamoci di immergere l’estremità tagliata in un ormone radicante.

Dopo aver preparato la talea, mettiamola in un contenitore con del terriccio umido. Ci vorranno alcune settimane prima di vedere le radici crescere e il fusto spuntare nuove foglie. Per coltivare la menta da talee fogliari, è necessario rimuovere le due foglie superiori da una pianta di menta matura. Il terzo inferiore della foglia deve rimanere intatto. Mettiamo le foglie in una vaschetta con acqua e un sacchetto trasparente. Assicuratevi che le foglie non si bagnino troppo e cambiate l’acqua ogni giorno.