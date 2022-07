I jeans sono uno dei capi più indossati al mondo. Questo materiale adatto ad ogni stagione ci ridà tante varietà da poter indossare. Il difficile arriva quando dobbiamo lavare i nostri jeans, se non lo facciamo nel modo giusto difatti questi possano rovinarsi e sbiadirsi. Oggi vedremo come poter lavare i jeans in maniera corretta.

Se i jeans sbiadiscono e si stringono stai sbagliando: ecco come lavarli

Per far durare questi capi più a lungo, ricordate sempre di ruotarli al contrario e di lavarli ad un massimo di 30 gradi. Quelli rivestiti in eco-pelle o ornati non devono essere messi in lavatrice, bensì soltanto in ammollo in acqua fredda per circa dieci minuti senza nessun detersivo.

Ti potrebbe interessare: La lavastoviglie non va bene per tutti gli utensili: ecco per cosa non usarla

In linea di massima, più a lungo si vuole che durino, meno i jeans devono essere lavati. Quindi evitate di gettarli continuamente in lavatrice e prestate tantaattenzione a non stressarli mai più del dovuto. I continui bucati rovinano il tessuto dei jeans. Se non vi sono macchie evidenti, basta lavarli dopo averli messi quattro o cinque volte.

Una buona alternativa è il congelatore. Difatti basterà mettere i denim pants in un sacchetto di plastica e collocarli nel vano ghiaccio per sterminare tutti i germi senza deteriorare la tela. È raccomandabileusufruire di detergenti leggeri o fissati per tessuti colorati.

Di solito non comprendono candeggina, in modo che i jeans non lascino colore dopo il lavaggio. L’impiego di questi detersivi è perfetto anche per mantenere le fibre della tela denim, infatti risultano molto indicati per i jeans stretch. Infine se volete che il vostro jeans duri per sempre, cercate di lasciarlo asciugare sempre all’aria aperta e al rovescio. Facendo in questo modo la tela viene stressata il meno possibile.

Come stenderli

Per quanto riguarda stenderli, basterà semplicemente metterli dopo averli presi dalla cintura e sbattuti vigorosamente. In questo modo, sarà più facile stirarli: per liberarsi delle classiche stropicciature, basta passare il ferro da stiro sui pantaloni al rovescio, iniziando dalle tasche e finendo sulle gambe.

Ecco dunque come poter lavare al meglio i vostri jeans e non rischiare di rovinarli. Se seguirete tutti i passaggi, avrete dei risultati perfetti oltre che ad assicurarvi una duratura quasi perenne dei vostri cari capi.