Gerani in estate: curali con questi 3 passaggi e saranno rigogliosi

I gerani in estate vanno curati seguendo pochi, semplici ma indispensabili passaggi. In questo modo le piante cresceranno sane e rigogliose e produrranno fioriture vivaci e coreografiche. È vero, sono piante particolarmente resistenti e adattabili. Non fare, però, lo sbaglio di credere che non abbiano bisogno di nessuna attenzione particolare.

Gerani in estate: 3 semplici regole per averli rigogliosi

Piante ornamentali molto amate e diffuse, i gerani in estate possono rallegrare i terrazzi con i loro fiori colorati. Si tratta di piante poco esigenti che possono fiorire a lungo, se ricevono le cure adatte, specie quando sta per arrivare il caldo

i gerani vanno posizionati in un posto soleggiato. Sono piante che amano il caldo e l’esposizione in piena luce. Se tenuti all’ombra, potrebbero produrre meno fiori; Le piante vanno irrigate con frequenti, ma non abbondanti annaffiature. È importante evitare i ristagni d’acqua che potrebbero provocare malattie fungine. Il substrato del terriccio dovrà essere costantemente umido e smosso spesso. È importante controllare che non si forma mai la crosta, perché rischierebbe di ostacolare l’assorbimento dell’acqua e dell’ossigeno.

Perché i gerani non fioriscono?

I gerani in estate, se ricevono le giuste cure, possono avere fioriture bellissime e durature. I fiori possono incantare con colori accesi che vanno dal rosa al rosso, dal bianco al lilla. Le foglie sono spesse, spesso cuoriformi e di un bel verde brillante. La tua pianta non fiorisce? Potrebbe dipendere da alcune ragioni in particolare.

Se in estate i tuoi gerani non stanno producendo fiori potrebbe essere dovuto a un’esposizione sbagliata. Sono piante che prediligono il caldo e la luce. L’ideale sarebbe posizionarle in un posto molto luminoso, anche in pieno sole. La temperatura perfetta per mantenere i gerani in piena forma è tra i 15 e i 25 gradi, ma sopportano bene anche le giornate più calde.

Inoltre, i gerani in estate, quando il caldo si fa torrido, hanno bisogno di annaffiature frequenti, ma moderate. Se la pianta non sta producendo fioriture rigogliose o dà i primi segnali di sofferenza, potrebbe dipendere da innaffiature sbagliate. Vuoi assicurati di non sbagliare? Tocca sempre il substrato del terriccio. Se risulta completamente asciutto al tatto vuol dire che i gerani hanno bisogno di acqua. Ciò che conta è non lasciare il terreno bagnato a lungo, altrimenti le radici finiranno con il marcire.

Infine, i gerani in estate vanno potati regolarmente. Non si tratta di una vera e propria potatura, ma piuttosto di una cimatura e pulizia delle parti secche. Dovresti esaminare settimanalmente le piante e assicurati che non abbiano parti appassite. In caso contrario, foglie, fiori e rami secchi o rovinati andranno tolti, in modo tale che la chioma resti pulita e possa assorbire la luce.