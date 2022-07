In questa riserva naturale Siciliana c’è acqua cristallina e pesci colorati: ecco qual è

Lungo la costa vi è un’area naturale protetta della Sicilia situata tra Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Uno spazio incontaminato di sette chilometri, visitabile in qualsiasi periodo dell’anno dai turisti. I locali preferiscono andarci in primavera inoltrata e per tutta l’estate così da poter fruire delle spiagge e fare un tuffo nel mare cristallino.

Un sentiero da percorrere

Uno dei percorsi più scelti è il sentiero costiero, che è il più semplice e meno impervio. La distanza per la sola andata, da ovunque voi partiate è di circa 7 km, percorribili in non più di 2 ore. Il paesaggio che predomina è quello della macchia bassa, ginestre e timo, mandorli e frassini, carrubi e disa. La natura non contaminata, si troverà ad un passo da voi. In Primavera e in Autunno Lo Zingaro si può godere pienamente in quanto non troppo affollato. Il percorso costiero è incantevole nella sua cromatura di colori in contrasto. La roccia e l’acqua, la pietra bianca e il verde della palma nana, spruzzata come su una tela di un quadro astratto, per tutta il tragitto.

Una vista sulle spiagge e le acque

Quali sono le spiagge più belle della Riserva dello Zingaro? Eccone alcune che meritano di essere viste. Cala Tonnarello dell’Uzzo è la prima spiaggia che si incontra venendo da San Vito lo Capo, all’ingresso del lato nord della Riserva. La caletta è bellissima e facile da raggiungere, motivo per cui è presa d’assalto durante la stagione estiva. Tonnarella dell’Uzzo è la spiaggia più grande della Riserva e si trova a 700 metri dall’ingresso, lungo il tragitto potrete far sosta al Museo delle attività Marine. Se cercate di immergervi nell’osservare la bellezza dei fondali è consigliata la visita a Cala Marinella. Questa si trova a circa 3,5 km di cammino dall’ingresso Nord di San Vito lo Capo. Nota perché non troverete sabbia e ghiaia ma solo scogli che rendono l’acqua più limpida che altrove, motivo per cui è il paradiso per lo snorkeling.

La spiaggia più bella

Una delle più apprezzate è Cala Capreria. Questa è una spiaggetta di ghiaia bianchissima protetta dalle rocce e da vegetazione. L’acqua qui assume i colori spettacolari, avrete come l’impressione di trovarvi su una spiaggia tropicale. È la prima spiaggetta che incontrerete dal versante di Scopello. Il consiglio è di frequentarla fuori stagione per godersela in piena tranquillità. Grazie alla sua vicinanza all’ingresso è particolarmente adatta anche ai bambini. Indimenticabili, la sua acqua azzurra e le rocce che la cingono e si tuffano in mare. Proprio nei pressi, inoltre, si trova il Museo Naturalistico. Basta guardare le immagini per rendersi conto di quanto sia spettacolare. L’acqua è azzurra, la spiaggetta è di sabbia chiara e le rocce che fanno da contorno, ci regalano uno spettacolo del tutto mozzafiato. Inoltre, date le dimensioni non eccessivamente grandi, è necessario visitarla in momenti un po’ strategici.