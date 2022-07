Piante e alberi da potare i primi giorni di agosto: ecco quali

Ecco una lista di piante e alberi da potare i primi giorni di agosto così da garantire una continua fioritura al nostro giardino di casa. La potatura è una parte importante del processo di cura di molte piante perché previene le malattie delle piante, stimola la nuova crescita e rivela una forte struttura. Anche se la potatura può sembrare una parola spaventosa per chi non ha un pollice verde, in realtà è abbastanza facile e soprattutto benefica per le piante.

La potatura elimina i rami morti, malati, deboli o spezzati. Inoltre, crea una migliore circolazione dell’aria, la quale assicura che la pianta non sia soggetta a malattie. La potatura aiuta le piante a crescere più forti e sane aumentando la luce nelle zone buie e rimuovendo il legno morto che può favorire le malattie. La potatura può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno; tuttavia, alcune piante richiedono tempi di potatura specifici.

Quando si parla di potatura, infatti, esistono delle regole da conoscere e rispettare. Per esempio, quando si pota, bisogna assicurarsi di tagliare sopra la gemma e non sotto. Se si pota sopra la gemma, si incoraggia la nuova crescita. Se si pota sotto la gemma, si elimina completamente la pianta. Inoltre, il taglio va fatto in maniera longitudinale così da garantirne la cicatrizzazione in tempi più brevi possibili.

Le piante comuni da potare ora nei primi giorni di agosto

Una delle piante più comuni che in questo periodo ha terminato la sua fioritura e quasi sembra invocare pietà è il girasole. Nei primi giorni di agosto questa pianta già si presenta in posizione supplichevole con i fiori che guardano verso il basso e le foglie oramai ingiallite. Sono da potare anche le ortensie, anche se sono ancora in fase di fioritura, poiché certi steli cominciano già a seccarsi.

In questo caso tutto ciò che c’è da fare è rimuovere le parti secche, controllando anche le parti più nascoste, e permettere agli altri fiori di germogliare e fiorire. Alcune varietà di margherite stanno perdendo i loro fiori dopo aver presentato al mondo e al tuo giardino in particolare tutta la sua bellezza. È tempo di eliminare le parti che si sono seccate e procedere a piantare dei nuovi fiori.

Lilium e gigli hanno terminato la fioritura e il fusto oramai si sta accartocciando su sé stesso. Ricordiamoci di potare questa parte e di lasciare il terreno a riposo. I bulbi saranno pronti a fiorire di nuovo il prossimo anno se avremo cura di concimare il terreno prima e dopo la stagione invernale e in prossimità delle temperature più fredde.

Alberi da potare

Le viti sono un tipo di pianta che può crescere rapidamente, pertanto, possono anche sfuggire al controllo e diventare un problema se non vengono potate regolarmente. Prima di raccogliere i frutti controlliamo che le foglie e che i rami non stiano invadendo altri spazi utili. In caso contrario, procediamo alla potatura sebbene non sia il periodo ideale. Altri alberi da controllare potare ora sono gli albicocchi, le pesche e le prugne.