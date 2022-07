Il concetto di comunicazione a distanza è nato molti millenni or sono, a partire dai segnali di fumo, fino all’uso di piccioni viaggiatori e corrieri che fino a non troppi secoli fa hanno necessitato della forza animale. Con lo sviluppo delle tecnologie come il telegrafo e successivamente il telefono, che ha iniziato a diffondersi in maniera costante sopratutto dall’inizio del 20° secolo, grazie anche a strumenti come il gettone telefonico, che per gran parte del Novecento ha rappresentato un oggetto indispensabile per utilizzare i telefoni pubblici.

I telefoni pubblici infatti funzionavano grazie a questi strumenti che sono stati concepiti nelle prime decadi del secolo scorso per “sostituire” le monete. Il gettone infatti non aveva un valore nominale in quanto il prezzo di vendita corrispondeva al valore del momento, che aumentava con l’inflazione. I primi gettoni hanno iniziato ad essere diffusi in maniera limitata presso i telefoni pubblici e negli uffici a partire dai primi anni 30 ma solo con il dopoguerra e la ripresa dell’economia (il cosiddetto boom economico) e con la diffusione delle cabine telefoniche (a partire dagli anni 50) i gettoni sono divenuti oggetti di uso comune. La produzione più massiccia ha avuto sviluppo nella seconda metà del Novecento, precisamente con il gettone “unificato” con le scalanature, dal 1959 al 1980, anno in cui la produzione è stata arrestata per “fare spazio” alle tessere telefoniche.

Hai questo vecchio gettone telefonico? Vale una fortuna: FOTO

I gettoni più rari sono indubbiamente quelli realizzati in epoche antecedenti alla seconda guerra mondiale, e uno dei più ricercati risale al 1935. Il gettone sviluppato dalla TETI, una delle compagnie adibite alla realizzazione di gettoni. Questo esemplare, coniato in zinco e riconoscibile per la zigrinatura su uno dei lati, è tra i più ricercati anche perchè fin dal principio gli esemplari sono stati decisamentee pochi. Il valore viene influenzato parecchio dallo stato di conservazione: un gettone di questo tipo vale da 30 euro fino a 250 euro per questo motivo.