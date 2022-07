Il contesto degli alberi da frutto è incredibilmente diversificato e vario, molto più di quanto potremmo essere portati a pensare. Infatti anche se dal punto di vista “biologico” le piante da frutto che producono i cosiddetti “pomi” sono quelle che fanno parte della famiglia delle Pomacee (come meli, peri, nespoli, ecc) di alberi da frutto dotati di polpa commestibile ne esistono tantissime varianti. L’albero di gelsi rientra in questa categoria, e sebbene il suo clima ideale risulti essere compatibile con quello temperato, associato anche al nostro paese, un albero di gelsi spesso non viene riconosciuto ed in generale anche i suoi frutti sono spesso “dimenticati”.

Nessuno lo sa, ma esistono tanti benefici nell’avere un albero di gelsi: ecco quali

L’albero di gelso rientra nel gruppo delle piante che fanno parte del genere Morus, uno tra i generi più importanti della grande famiglia delle Moracee. Produce questi frutti che sono effettivamente simili alle tradizionali more o mirtilli di montagna, ma che crescono all’interno di questa pianta che ha bisogno di molto sole. Nel nostro paese è diffusa sopratutto la variante definita gelso nero che è quello che produce proprio questi frutti, invece il gelso bianco è originario dalla Cina a per anni è stato indispensabile per il mercato della seta, in quanto i bachi da seta si nutrono proprio delle foglie e dei frutti di questa pianta. Le fronde del gelso sono di tipo arboreo ma anche arbustivo, e l’albero richiede una quantità di sole non indiffernente per fruttificare. Gli alberi di gelso sono particolarmente utilizzati anche come dighe naturali in quanto le loro radici sono particolarmente radicate e lunghe.

Se in condizioni particolarmente soleggiate e favorevoli, può crescere anche oltre i 70 metri di altezza. Può riprodursi tramite la tradizionale semina ma anche tramite la talea, processo che è preferibile per accorciare i tempi di crescita, che viene portata avanti sopratutto durante la stagione estiva. Per questo motivo il periodo migliore per “piantare” è il mese di febbraio.