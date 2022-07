La definizione di albero, fin da quando siamo molto giovani, è strettamente legata nell’immaginario comune a quelli da frutto, ossia una forma di pianta legnosa dalla vita tendenzialmente lunga che produce una quantità continua a seconda delle stagioni dell’anno delle specifiche tipologie di frutto. Da tempi antichissimi le prime civiltà hanno iniziato ad “addomesticare” gli alberi così da spingerli a produrre quantità maggiori di frutti, ad esempio modificando l’ecosistema circostante, sviluppando il concetto di potatura e sviluppando nutrimenti particolari. Gli alberi da frutto hanno tendenzialmente una vita lunga ed oltre a migliorare l’estetica e la qualità dell’aria circostante, sono estremamente importanti per il nostro giardino o terreno. Ma quale è il miglior albero da frutto da coltivare?

Nessuno lo sa, ma questo è il miglior albero da frutto da coltivare: ecco qual è

Va ricordato che tutti gli alberi considerabili da frutto fanno parte della famiglia delle Pomacee, come il melo, pero, nashi, cotogno, nespolo comune, nespolo del Giappone, sorbo domestico, azzeruolo. Quelli che noi chiamiamo frutti inoltre non sono tutti appartenenti alla stessa “famiglia” e tra quelli più utilizzati nel nostro paese per la produzione di frutti, risulta essere il ciliegio. Il ciliegio ha infatti la capacità di adattarsi bene ai contesti temperati e mediterranei, anche se “nasce” in zone oggi corrispondenti a Turchia, Georgia e Iran che non a casao sono grandi produttori di questi saporiti frutti la cui richiesta è sempre molto cospicua. Le ciliegie infatti sono particolarmente apprezzate se consumate “al naturale”, ma anche per la produzione di numerosi prodotti come marmellate, biscotti, creme e quant’altro. Il nostro paese produce buone quantità di ciliegie, merito di una diffusione capillare di questi alberi sopratutto nelle regioni come la Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Veneto.

Il ciliegio è un’albero imponente, che cresce anche piuttosto rapidamente (può arrivare ad essere alto fino a 30 metri) e vivere anche oltre 100 anni.