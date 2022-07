La generosità è uno dei tratti più apprezzati, puri e umani (in senso solamente positivo) della personalità umana, considerabile una vera e propria virtù, che risulta un requisito fondamentale per essere apprezzati in modo sincero in tutti i contesti. Infatti le personalità generose, uomini o donne, sono disposte naturalmente a spendersi fisicamente ma non solo per aiutare una causa, oppure una persona in particolare, senza pretendere o aspettarsi niente in cambio. Tra gli uomini più generosi spiccano in particolare alcuni segni zodiacali, che sono esattamente quelli che andremo ad esaminare oggi.

Ecco gli uomini più generosi secondo lo zodiaco. Sono questi!

Pesci

Essere generosi per l’uomo Pesci rappresenta la normalità assoluta, il modo di divere di default. Questi uomini sono famosi per atti di generosità che quasi passano “sotto traccia” perchè la filosofia di vita di questo segno è dare supporto (ma non solo) a chi realmente ne ha necessità. Un po’ come il concetto di karma, ma applicato attivamente.

Leone

Non è un “duro”, non potrebbe mai girarsi dall’altra parte in condizioni di ingiustizia e mancanza di empatia. Solo la pigrizia potrebbe non farlo sembrare così generoso ma se risulta essere abbastanza coinvolto, si spende senza problemi anche per molto tempo.

Sagittario

Personalità che ha in se naturalmente il concetto di equilibrio e “pace”. A fronte di una problematica, per Sagittario risulta spontaneo darsi da fare, anche attraverso piccoli gesti, sopratutto per dare l’esempio. Si tratta di un uomo estremamente empatico e capace di gesti di grande dolcezza e generosità.