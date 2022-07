Questi cibi sono i migliori per combattere il caldo: ecco quali sono

I migliori cibi per combattere il caldo sono quelli che facilitano la digestione e contengono una buona dose di acqua. Mantenere il corpo fresco e idratato durante la stagione calda è essenziale per mantenersi in salute. Tutti sanno che bere molta acqua favorisce l’idratazione del corpo, ma è anche importante mangiare cibi nutrienti.

Questo articolo elenca i migliori alimenti da mangiare durante la stagione calda e perché fanno bene. Fornisce inoltre consigli su cosa non mangiare e su come rendere i pasti il più possibile freschi e dissetanti. Ti anticipiamo che la farina d’avena, l’anguria, le verdure a foglia scura, il tonno, i fagioli e le lenticchie, i cereali freddi con i frutti di bosco sono i cibi migliori da mangiare durante la stagione calda.

I cibi migliori per combattere il caldo

Cosa consumare a colazione

La farina d’avena è un’ottima fonte di fibre e proteine, utile a garantire una colazione nutriente e saziante. Può anche contribuire a ridurre il colesterolo e a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. La farina d’avena è anche naturalmente idratante, grazie alla presenza di beta-glucano, una fibra solubile in grado di attirare l’acqua dall’ambiente circostante all’interno del corpo.

Sebbene l’avena sia un’opzione nutriente, è anche un alimento denso che può lasciare una sensazione di sazietà. Pertanto, se stiamo cercando di mangiare in modo più leggero durante i mesi più caldi, la farina d’avena è una buona opzione. Insieme alla farina d’avena possiamo aggiungere una fetta di anguria.

L’anguria è un frutto estivo delizioso ricco di licopene, un antiossidante che può aiutare a combattere alcuni tipi di cancro. Contiene anche citrullina, un aminoacido che può contribuire a migliorare il flusso sanguigno. Quando il corpo è caldo, il sangue si dirige verso la superficie della pelle per raffreddarsi, il che può ritardare il processo di guarigione. L’anguria può migliorare la circolazione, accelerando il processo di guarigione.

Pranzo e cena: i migliori cibi per combattere il caldo

Il modo migliore per idratarsi a pranzo e a cena è consumare verdure cotte e insalatone. Le verdure a foglia scura, come spinaci, cavoli e bietole, sono ricche di vitamine e minerali. Possono contribuire a ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro e di malattie cardiache. Sono anche idratanti e facili da aggiungere a qualsiasi pasto. Una rapida cottura a vapore di queste verdure è un ottimo modo per non perdere i valori nutrizionali, rendendole al contempo facilmente digeribili.

Il tonno è un’ottima fonte di proteine, acidi grassi omega-3 e selenio, un antiossidante che può aiutare a combattere alcuni tipi di cancro. È un buon complemento all’insalata o come farcitura per i panini. La nota negativa è che il tonno tende a deteriorarsi con molta facilità durante la stagione estiva. Per cui dobbiamo avere l’accortezza di mantenere la sua temperatura di conservazione sempre fresca.

I fagioli e le lenticchie sono ricchi di fibre e proteine e rappresentano un’opzione saziante e nutriente. Possono aiutare a ridurre il colesterolo e a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, oltre a essere naturalmente idratanti.