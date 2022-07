La vergogna, una delle forme di imbarazzo più radicate ed evidenti anche esternamente costituiscono per moltissime personalità la quotidianità. Perchè l’imbarazzo costituisce una sensazione emotiva legata ad una forma di disagio non per forza inerente alla nostra persona. La vergogna in particolare è una forma di sentimento che proviamo quando abbiamo la sensazione di aver agito in maniera non corretta se non addirittura deplorevole, ma subentra anche quando ad esempio si manifesta una condizione di timidezza. Eppure non tutti sembrano questa sensazione: lo zodiaco evidenzia alcune personalità dai segni, che sembrano non vergognarsi quasi mai. Quali sono?

I segni zodiacali che non sembrano vergognarsi mai! Quali sono?

Bilancia

E’ sempre molto posato e almeno apparentemente non sembra conoscere il vero significato della vergogna. Questo perchè siamo portati a pensare che quello che si vede è quello che è, e Bilancia è molto abile nel non mettersi in situazioni imbarazzanti. Ecco perchè non sembrano mai provare vergogna.

Leone

E’ un segno che ama stare tra la gente e questo li porta ad essere scafati e sempre pronti a cercare nuove amicizie. La vergogna viene “provata” dal segno ma costituisce qualcosa di trascurabile, anche perchè non c’è quasi niente che imbarazzi uno di questi profili.

Sagittario

Appare quasi sempre a proprio agio e questo rende Sagittario estremamente carismatico e simpatico, nonchè decisamente sicuro di se. Sagittario però non è per questo un segno “sbruffone”, ma che è circondato da una forma di controllo, o meglio dalla capacità di essere in controllo della situazione.