Agosto: tutti i fiori e le piante ideali da piantare in questo periodo: la lista

In agosto ci sono molti fiori e piante ornamentali che potrai piantare, per avere incantevoli fioriture in autunno o durante la primavera successiva. Le giornate soleggiate di questo periodo infondono la voglia di stare all’aria aperta e dedicarsi al giardinaggio. Approfittane, per seminare nuove piante: non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Agosto: ecco i fiori e le piante che puoi piantare

Agosto è il mese ideale per le talee. La talea è un procedimento per moltiplicare le piante tramite cui è possibile ottenere nuove piantine in maniera più veloce rispetto alla semina. Basterà recidere dei rametti della pianta che vogliamo moltiplicare e metterli a radicare fino a farli diventare piantine autonome a tutti gli effetti. Potrai scegliere tra innumerevoli specie per farlo, come le azalee, i gerani, le camelie, gli oleandri, le margherite o le piante erbacee.

Ma agosto è anche il periodo migliore per interrare quei bulbi che fioriranno in autunno. Le ultime giornate, tendenzialmente più fresche e piovose, renderanno ideale la semina di gigli, begonie, iris, colchici, crochi, peonie, primule, viole del pensiero, campanule, digitalis purpurea, l’alisso, aquilegie, fresie.

In estate è tempo di piantare le conifere, come abeti, larici, cipressi e pini, e le sempreverdi, scegliendo un terreno che sia ben drenato. Un ristagno d’acqua potrebbe danneggiare le tue piante. Agosto è adatto a seminare i non ti scordar di me e la violaciocca. Nella stagione più calda dell’anno potrai rinvasare le piante grasse e le piante acidofile, facendo attenzione e farlo nell’orario più fresco del giorno e usando vasi più ampi. Si moltiplicano per talee la lavanda, le sempreverdi e gli arbusti da fiore.

Consigli utili per una buona semina in agosto