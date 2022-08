Hai solo 300 euro per partire? Nessun problema, ecco cosa puoi fare

Agosto è ormai alle porte, l’alta stagione sta per terminare e le possibilità di trascorrere un weekend fuori porta inizia ad essere più concreta. Il prezzo dei mezzi di trasporto, soprattutto durante quest’anno, è aumentato fino a dimezzare le possibilità di trascorrere del tempo fuori. Abbiamo un budget ridotto e non sappiamo dove andare? Ecco qualche idea!

La Sicilia

Anche a stagione inoltrata, la Sicilia può regalare innumerevoli suggestioni e possibilità di divertimento. La possibilità di fare un viaggio con un budget limitato, qui fa al caso vostro! Un viaggio itinerante alla scoperta dei suoi luoghi più suggestivi potrebbe essere la soluzione ideale per mettere insieme cultura, bellezza paesaggistica e degustazioni delle tante prelibatezze locali. Sul versante occidentale dell’isola ci sono numerose località dove è possibile risparmiare sui costi e godere di un mare cristallino e atmosfera rilassata come ad esempio la costa di Trapani. Inoltre potrete visitare i borghi marinari di Castellammare del Golfo e San Vito lo Capo dove approfittare anche del Cous Cous Fest che si organizza a settembre, o l’incantevole paesino con spiagge mozzafiato di Sciacca.

Gaeta, Lazio

Gaeta è una città gioiello nascosta sul litorale del Lazio meridionale. Una città totalmente da riscoprire anche a fine stagione, quando i costi di alloggio calano sensibilmente. Qui potrete ammirare paesaggi naturali illuminati da scenografici tramonti, spiagge adatte alle famiglie e una cucina locale di grande tradizione. Gaeta regala ai suoi visitatori le sue migliori qualità condite da un’atmosfera rilassata e accogliente. Oltre a tutto ciò Gaeta rappresenta anche la base di partenza ideale per andare alla scoperta del ricco territorio circostante come lo splendido borgo marinaro di Sperlonga o i paesaggi immersi nel verde del Parco Nazionale del Circeo o ancora le isole pontine che spuntano a largo delle sue coste. Inoltre potrete mangiare i prodotti tipici di questa terra, come le sue olive che sono famose in tutta Italia.

La costa degli Dei, Calabria

Una delle mete più economiche e accessibili, sono le località di mare disseminate lungo i 55 km di litorale della Costa degli Dei. Località come Pìzzo Calabro, Briatico, Zambròne, Parghèlia, Vibo Marina, Joppolo, Nicòtera e in particolare Tropea e Capo Vaticano offrono paesaggi marini di grande impatto. Borghi da vivere e un entroterra da riscoprire caratterizzati da sabbia dorata, baie e promontori che si tuffano in un mare cristallino, vegetazione rigogliosa e centri storici affacciati sul mar Tirreno o arroccati in collina carichi di fascino, tradizioni locali e buon cibo.