Frutta da frigo: ecco come conservarla al meglio senza rovinarla

Imparare a conservare al meglio la frutta da frigo è importante, in modo tale da non rovinarla e doverla buttare via. In estate aumenta il desiderio di consumare alimenti freschi, come frutta e verdura. Il rischio che si corre, però, è di acquistarne troppi e non sapere dove metterli e, peggio ancora, come conservare in modo corretto.

Frutta da frigo: come conservarla correttamente?

Se vuoi che la frutta da frigo duri a lungo e conservi integre le sue proprietà ti converrà imparare a conservare in maniera corretta. Lo sapevi che ogni cibo ha bisogno di umidità e temperature particolari? Non tutti gli alimenti sono uguali! Comprare una borsa piena di frutta e ortaggi per poi stipare ogni prodotto in frigo, pensando di fare bene, è un grosso errore. Così come tenere la frutta fuori dal frigo, senza tenere conto del livello di maturità e del tipo di frutto.

Come regola generale gran parte della frutta va conservata nei cassetti in basso del frigorifero. In questo scomparto avrai la certezza di mantenere il cibo a una temperatura di 8/10°C senza ricircoli d’aria che potrebbe guastarlo. D’altro canto, i cassetti vanno puliti regolarmente per evitare la formazione e il proliferare di muffe e batteri.

Quale frutta va conservata in frigo?

Agrumi: si conservano preferibilmente in frigo per due settimane al massimo. Passati 15 giorni gli agrumi cominciano a diventare amari. Se vuoi tenerli in dispensa, dovrai avere una temperatura che non superi i 15°C.

si conservano preferibilmente in frigo per due settimane al massimo. Passati 15 giorni gli agrumi cominciano a diventare amari. Se vuoi tenerli in dispensa, dovrai avere una temperatura che non superi i 15°C. Mele : si mantengono integre nel cassetto del frigo per 10 giorni al massimo.

: si mantengono integre nel cassetto del frigo per 10 giorni al massimo. Uva, pesche e susine : le puoi collocare anche sulla mensola centrale. Durano fino a 3 giorni in frigo.

: le puoi collocare anche sulla mensola centrale. Durano fino a 3 giorni in frigo. Albicocche : possono durare 4 giorni conservate in frigo.

: possono durare 4 giorni conservate in frigo. Pere : dentro il cassetto in basso si può mantenere per 7 giorni.

: dentro il cassetto in basso si può mantenere per 7 giorni. Kiwi : puoi conservarli al massimo 5 giorni nel cassetto del frigorifero.

: puoi conservarli al massimo 5 giorni nel cassetto del frigorifero. Ananas e anguria : una volta tagliate vanno rivestire con la pellicola o tenute in un contenitore e conservate sul ripiano in alto del frigo per 10 giorni al massimo. Se intere, possono restare a temperatura ambiente una decina di giorni.

: una volta tagliate vanno rivestire con la pellicola o tenute in un contenitore e conservate sul ripiano in alto del frigo per 10 giorni al massimo. Se intere, possono restare a temperatura ambiente una decina di giorni. Papaya e frutto della passione: per conservare la polpa dolce hanno bisogno di molta umidità e di una temperatura che non superi gli 8°C. Meglio tenerli nel cassetto o nell’anta del frigo al massimo per una settimana.

Frutta che va conservata fuori dal frigo