Il divano rappresenta una struttura che è praticamente indispensabile in ogni abitazione, anche la più umile: si tratta di una forma di poltrona dalla forma generalmente allungata, dotato di imbottutura ed è estremamente diffuso in praticamente ogni forma di casa o ufficio, ad esempio nelle sale d’aspetto. Nelle abitazioni il luogo più comune dove è possibile trovare divano è il salotto. Anche per questo motivo si tratta di un luogo che tende a sporcarsi piuttosto spesso, non a caso esistono coperture che servono proprio a “proteggere” il divano dalla sporcizia, conosciute come copridivani. Tuttavia sono in molti a preferire il divano “al naturale”, sopratutto per fini estetici, anche se una macchia sul divano è qualcosa che può essere difficile e frustrante da rimuovere.

Niente copridivano? Lava il tessuto del divano con questo trucco geniale

Tuttavia esistono vari trucchi per rimuovere lo sporco dal divano, a seconda del tessuto: i più comuni sono generalmente quelli in tessuto che possono essere più o meno sfoderabili. La comodità di un divano sfoderabile risiede proprio nella possibilità di lavarlo agevolmente direttamente in lavatrice, ma se questo non è possibile è consigliabile munirsi di aceto bianco con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale a nostra scelta: immergendo un panno pulito in questa soluzione è possibile rimuovere lo sporco. Per le macchie si fa ricorso ad una soluzione formata da un litro di acqua e due/tre cucchiai di bicarbonato, lasciando la soluzione direttamente sulla macchia per almeno un quarto d’ora, prima di risciacquare utilizzando sempre un panno pulito.

Per i divani in velluto bisogna preventivamente rimuovere la polvere con una spazzola, per poi ricorrere ad una soluzione foormata aceto bianco e acqua tiepida e ponendola su una spazzola dalle setole morbide. Per migliorare il potere “pulente” è possibile aggiungere una piccola quantità di detersivo per piatti, magari biologico.