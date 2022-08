Olio sul pavimento: ecco cosa fare per rimuoverlo del tutto

L‘olio sul pavimento va rimosso al più presto, altrimenti diventa più difficile toglierlo. Hai rovesciato dell’olio per terra o, peggio ancora, ti è scivolata di mano una confezione nuova? Se il primo pensiero è stato “Sfortuna in arrivo” vogliamo rassicurarti subito. Questa antica superstizione nasce dal fatto che un tempo l’olio era un bene molto prezioso, disponibile per poche persone. Sprecarne anche solo una goccia era considerato una vera sciagura. Ciò non toglie che le macchie di olio sul pavimento sono molto difficili da eliminare.

Olio sul pavimento: ecco come rimuoverle

L’olio caduto a terra va rimosso subito, perché, come ogni sostanza grassa, se rimane a lungo sulla superficie lascia un alone di unto che diventerà quasi impossibile togliere. Se l’istinto ti porterebbe a lavare la macchia sul pavimento con acqua e sapone, commetteresti un grande errore. L’olio non è idrosolubile, a contatto con l’acqua non si scioglie, ma tende a separarsi.

Come prima cosa dovrai assorbire l’olio in eccesso usando un prodotto assorbente. Se la macchia è piccola ti basteranno pochi fogli di carta assorbente. Se si tratta, invece, di una macchia più grande, allora dovrai cospargerla con un ingrediente che hai a disposizione. Potrebbe essere del sale, la farina, il bicarbonato di sodio, l’amido di mais o il borotalco.

Lascia agire per alcuni minuti, in modo tale che più olio possibile venga assorbito, senza provare a strofinare con un panno. Dopo un po’, rimuovi la miscela che si è formata servendoti con una paletta. Come vedrai, il più sarà fatto e resterà solo l’alone di unto da pulire sul pavimento. A quel punto avrai bisogno di un prodotto sgrassante che sia adatto al tipo di pavimento. Non puoi usare lo stesso genere di sgrassatore per il gres o il marmo, altrimenti rischierai di rovinare la superficie.

Togliere l’olio sul pavimento di ceramica o gres

Per pulire una macchia di olio sul pavimento in ceramica o gres ti basterà usare un po’ di acqua e sapone per piatti, che generalmente ha un’azione sgrassante. Strofina con cura aiutandoti con un panno pulito. E infine risciacqua e asciuga.

Rimuovere l’olio sul pavimento di legno

Se devi rimuovere l’olio sul parquet allora dovrai ricorrere a un prodotto sgrassante più adatto. Ricordati sempre di agire in maniera tempestiva e di non lasciare che il legno assorba l’olio rovesciato. Dopo aver assorbito il più, potrai togliere la macchia con acqua e bicarbonato di sodio.

Olio su pavimento di marmo o cotto: come toglierlo

L’olio sul pavimento di marmo o di cotto andrà rimosso rapidamente e usando i prodotti giusti, altrimenti rischierai di danneggiare la superficie. Non versare succo di limone o aceto, ottimi sgrassatori naturali, ma aggressivi per questo genere di materiali. Meglio ripiegare sull’acqua ossigenata.