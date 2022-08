Se senti cattivo odore nello scarico del lavandino, usa questo trucco

Quando si forma il cattivo odore nello scarico del lavandino diventa difficile anche entrare in cucina. Come si può risolvere il problema? Tutti vorrebbero che la propria casa avesse un profumo fresco e pulito. Ma purtroppo non sempre è così. Ci sono odori che non piacciono a nessuno e, a volte, arrivano da un posto inaspettato: lo scarico del lavandino.

L’odore può essere piuttosto ripugnante, ma esistono semplici trucchi per eliminarlo. Il problema, di solito, si riscontra quando c’è un intasamento da qualche parte nelle tubature. Potrebbe trattarsi di un grumolo di capelli o di qualche oggetto che fa ostruzione al normale scorrere dell’acqua. Niente che non si possa pulire senza chiamare un idraulico.

Bicarbonato di sodio per combattere il cattivo odore

Il bicarbonato di sodio è un buon prodotto da tenere a portata di mano per pulire, disinfettare e deodorare. Se l’olezzo proviene dalle tubature, il bicarbonato di sodio può aiutare a neutralizzare il problema. Invece, se l’odore proviene dallo scarico, il bicarbonato di sodio può aiutare a sturare lo scarico rompendo il grasso e la sporcizia.

A tal fine, è sufficiente preparare una pasta densa con bicarbonato di sodio e acqua. Applichiamo la pasta sulla zona da cui proviene l’odore e lasciamola riposare per almeno un paio di minuti. Quindi, facciamo scorrere acqua calda nello scarico per rimuovere l’intasamento e l’odore. Il bicarbonato di sodio neutralizza l’odore e rompe l’intasamento in una sola volta.

L’acqua bollente può aiutare già da sola favorisce l’annientamento degli odori. A volte, può essere sufficiente versare acqua bollente nello scarico del lavandino finché non esce dall’altra estremità del tubo, in quanto da sola è in grado di uccidere i batteri, i virus e i germi che potrebbero vivere nelle tubature e causare i cattivi odori.

Aceto bianco distillato

Un altro ottimo prodotto di pulizia per eliminare i cattivi odori nel lavandino è l’aceto bianco distillato. Si tratta di un liquido pulito e inodore che può essere utilizzato per diverse attività domestiche. L’aceto è una buona scelta quando si deve sturare lo scarico del lavandino. Basterà versare l’aceto nello scarico e lasciarlo riposare per 15-20 minuti prima di versare acqua bollente nello scarico per sbloccare di fatto l’intasamento.

L’aceto romperà qualsiasi intasamento causato da accumuli di sapone o altre sostanze che possono appesantire lo scarico e causare odori. Infine, l’aceto è un ottimo prodotto di pulizia da tenere a portata di mano per tutti i tipi di pulizia domestica ed è pure ecologico, sicuro per l’ambiente e per le persone che lo usano.

La soda caustica

Non tutti i cattivi odori possono essere eliminati con i prodotti chimici. A volte, il modo migliore per eliminare i cattivi odori è combatterli con prodotti di pulizia più naturali. In tal senso, si inserisce egregiamente la soda caustica. Un prodotto più forte rispetto a quelli in precedenza elencati che funziona benissimo per combattere le piccole intasature.

Basterà mettere un po’ di prodotto con le dovute precauzioni nello scarico del rubinetto e aspettare almeno 5 minuti prima di azionare l’acqua. La soluzione è ecologica e non inquinante.