Sei una persona vivace e solare? Ecco le migliori destinazioni in Sicilia

La Sicilia è uno dei posti più gettonati per trascorrere le proprie vacanze estive. Ideale per qualsiasi tipo di vacanza, questo posto magico ha da offrire dei luoghi mozzafiato e spiagge incontaminate. Vediamo quali sono le migliori mete della Sicilia.

Taormina e Isola Bella

Taormina merita un plauso per la sua ricchezza archeologica. Il Teatro Antico, il Castello di Monte Tauro, ma anche il Duomo e tanto altro, sono posti che vi consigliamo di visitare queste gemme preziosissime tramite un tour organizzato, magari a piedi proprio per ammirare le bellezze storiche. Come se non bastasse, si aggiungono anche spiagge e cale meravigliose, come la Baia delle Sirene e soprattutto la magnifica Isola Bella. Quest’ultima è conosciuta come la “perla del Mediterraneo”, ed è un isolotto collegato alla costa da un istmo che riaffiora solo con la bassa marea.

Parco dell’Etna e Gole dell’Alcantara

Il parco dell’Etna è una meta da visitare in qualunque periodo dell’anno. Se visitate la zona in estate, la riserva offre una quantità smodata di opportunità, intese come percorsi guidati, attività sportive ed escursioni.

Il nostro consiglio è quello di effettuare un’escursione per spostarvi verso le Gole dell’Alcantara, altra attrattiva naturale mozzafiato dove potrete ammirare la bellezza di questo grande canyon che attira ogni anno centinaia di persone. Se invece preferite vivere un’esperienza romantica, potrete optare per un tour romantico al tramonto sulle pendici dell’Etna. Anche in inverno il Parco è un’attrattiva di enorme interesse, basti pensare che si tratta della più importante meta sciistica dell’intera isola. Inoltre potrete visitare i principali borghi pedimontani etnei come Bronte, Zafferana e Nicolosi.

Siracusa, Ortigia e Cavagrande del Cassibile

E’ davvero formidabile come Siracusa riesca a racchiudere un così grande numero di attrattive. L’Anfiteatro Greco e l’Orecchio di Dioniso nel Parco della Neopolis, la Fonte Aretusa, la Cattedrale Barocca ed il Castello Maniace nell’Isola di Ortigia, centro storico cittadino, sono rarità uniche, che vi consigliamo di scoprire. Nei dintorni della città poi, è possibile ammirare luoghi naturalistici di grande rilievo, come la Necropoli di Pantalica (distante 51 km) e la Riserva di Cavagrande del Cassibile (distante 40 km), in cui si trovano i laghetti di Avola antica. Questi stupendi specchi d’aqua sono immersi in un territorio naturale dall’immenso fascino.

Scala dei Turchi e la Valle dei Templi

Vi basta semplicemente guardare in cartolina la spiaggia di Scala dei Turchi per rimanere letteralmente folgorati dalla bellezza suggestiva del suo paesaggio. Stupenda, maestosa ed imponente, la falesia color avorio si erge a picco sul mare regalando emozioni indimenticabili a turisti e visitatori. Purtroppo l’accesso è spesso interdetto a causa di frane, pertanto il modo migliore per ammirarla è via mare tramite un’escursione in catamarano. Inoltre, a soli pochi chilometri di distanza si trova invece la Valle dei Templi, uno dei parchi archeologici meglio conservati al mondo, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà ellenica della Sicilia.