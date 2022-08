Anguria: attenzione alle quantità, può irritare lo stomaco: ecco quanto mangiarne

L’anguria è il frutto estivo d’eccellenza perché quando le temperature salgono non c’è niente di meglio che mangiarne una fetta fresca. Eppure, come per tutti gli alimenti, anche con l’anguria non possiamo eccedere con il consumo poiché potrebbe diventare irritante per le nostre delicate pareti gastriche.

Se dobbiamo controllare il nostro peso, o se stiamo semplicemente cercando di mangiare in modo sano, leggere le informazioni nutrizionali su qualsiasi alimento è importante. Solo in questo modo, infatti, potremmo bilanciare i cibi e non eccedere con le calorie e mantenere il nostro peso nella norma.

Ma quanta anguria si dovrebbe mangiare per non ingrassare? Qual è la dose giornaliera consigliata? Quali sono i benefici e i valori nutrizionali dell’anguria? E quante calorie inseriamo con una singola fetta di anguria? Nell’articolo troveremo tutto quello che c’è da sapere su questo frutto succoso e invitante.

Quante calorie ci sono in una porzione di anguria?

Una singola porzione (1,5 tazze) del frutto contiene circa 78 calorie. Ciò significa che la dose giornaliera raccomandata di anguria è di circa 322 calorie per le donne e 408 calorie per gli uomini. Questi valori possono variare a seconda delle dimensioni dell’anguria e della sua maturazione.

Qual è la porzione indicata dai nutrizionisti?

È importante notare che le porzioni di anguria consigliate si basano su una dieta da 2.000 calorie. Le persone che consumano meno di questa quantità, le porzioni devono essere adattate di conseguenza. Per le donne una porzione raccomandata di anguria è di circa 6 tazze, per gli uomini circa 8 tazze. Una tazza corrisponde a 150 grammi.

Valori nutrizionali

L’anguria è un frutto molto sano e nutriente. È un’ottima fonte di vitamina C e di vitamina A, che sono entrambe antiossidanti e possono aiutare a combattere le malattie. È anche una buona fonte di potassio, che può contribuire a ridurre la pressione sanguigna e aiuta i muscoli a funzionare correttamente.

Ecco la ripartizione nutrizionale di una singola tazza di anguria:

grassi sani: 1,6 grammi;

zuccheri: 6,4 grammi;

proteine: 1,8 grammi;

fibre: 2,6 grammi;

potassio: 425 mg;

vitamina C: 21 mg;

vitamina A: 22,8 mg.

Gli svantaggi e i vantaggi nel consumo dell’anguria

Uno dei principali svantaggi del frutto è il suo alto contenuto di zuccheri. Se da un lato significa che è dolce, dall’altro significa che può essere dannosa per i denti e aumentare il rischio di sviluppare il diabete se la si mangia troppo spesso. Inoltre, contiene una certa dose di acidità che può irritare le pareti gastriche ai soggetti più deboli.

L’alto contenuto di acqua, infine, può causare dei crampi addominali quando si eccede con il consumo. Siamo abituati a consumare l’anguria dopo averla tolta dal frigo e il freddo può dissetare ma allo stesso tempo infastidire il sistema digestivo, il quale preferisce i cibi caldi perché riesce a gestirli meglio.

Con le dovute attenzioni possiamo consumare l’anguria in estate senza preoccuparci degli effetti collaterali. Il frutto contiene un’elevata quantità di licopene, un potente antiossidante collegato alla riduzione del rischio di malattie cardiache e di alcuni tipi di cancro. Senza considerare che gli antiossidanti in estate favoriscono l’abbronzatura e diminuiscono il rischio delle scottature.