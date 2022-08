Ecco i meravigliosi fiori notturni dal profumo inebriante: la lista

Esistono meravigliosi fiori notturni che sprigionano un profumo inebriante al crepuscolo. La natura è in grado di sorprenderci sempre con le sue innumerevoli specie. E lo fa anche nelle sere estive con fiori particolari che attendono il calare del sole, per aprire le loro corolle e diffondere fragranze gradevoli. I loro profumi, i giochi di luce che si creano con lanterne o faretti, possono rendere una serata d’agosto magica.

Ecco perché i fiori notturni si aprono la sera

Può sembrare strano che ci siano fiori notturni, ma esiste una spiegazione logica a questo comportamento. La natura è sempre democratica. Questi fiori, poco appariscenti e dal nettare meno invitante, aprendosi di notte, non devono competere con le altre specie. Alla sera gli insetti impollinatori, non avendo le distrazioni del giorno, possono occuparsi esclusivamente di loro.

Sono varietà di fiori che negli anni hanno sviluppato una tecnica di attrazione diversa rispetto ai loro fratelli diurni, specializzata ad attrarre insetti notturni. Anziché puntare sui colori e sulle forme, hanno accentuato il loro profumo, quasi sempre dolce e penetrante. Sono fiori “furbi”, perché aprono si attivano quando fa meno caldo. Così facendo, durante il giorno risparmiano energie e assorbono meno acqua.

Fiori notturni: la lista

Ecco una lista dei fiori notturni che possono rendere suggestivo il tuo giardino di casa e deliziarti con le loro fragranze intense, se piantati vicino alle finestre. Fioriscono e si riproducono dopo il tramonto e si richiudono all’alba.

Gelsomino notturno

È una varietà di gelsomino che produce piccoli fiori gialli, non particolarmente vistosi, ma profumatissimi. La loro fragranza può essere percepita a diverse decine di metri di distanza. Si tratta di una pianta che non sopporta il clima troppo freddo e le gelate. Per questa ragione va tenuta al riparo in inverno.

Bella di notte

Una pianta annuale che fiorisce con il calare del sole e regala uno spettacolo agli occhi e un profumo inebriante alle narici. I suoi fiori, rosa, rossi, gialli, bianchi e arancioni, si schiudono la sera, le foglie cuoriforme sono di un verde brillante. La bella di notte ha bisogno di una giusta esposizione alla luce e di un terreno ricco e ben drenato.

Tabacco da fiore

È conosciuta anche con il nome Erba della regina, perché fu introdotta alla corte francese da un gentiluomo per curare le emicranie di Caterina De’ Medici. I suo fiori tubolari sono bianchi, rosa e rossi, si aprono di notte e profumano l’ambiente per tutta l’estate. Se vuoi godere a pieno delle sue fioriture, non dovrai piantarla all’ombra.

Ipomea alba

Ecco una rampicante sempreverde i cui fiori si spalancano durante la notte per poi richiudersi a mezzogiorno del giorno dopo. Per questa ragione è soprannominata Fiore di luna. In Malesia viene considerata un ortaggio a tutti gli effetti e consumata come insalata.

Silene notturna

Una piccola pianta molto diffusa nel Mediterraneo, la Silene notturna ha fioriture notturne che diffondono un profumo intenso. Le sue infiorescenze, da maggio ad agosto, sono bipare con un breve peduncolo. Hanno una corolla rosa con 5 petali che tendono al giallo nella parte più bassa.