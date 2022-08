Il concetto di ordine influisce oramai in ogni ambito della nostra vita, ma non tutti per forza di cose, adottiamo gli stessi standard. In alcuni ambiti specifici, come quello casalingo ma anche sul lavoro essere ordinati o mantenere comunque una parvenza di questo concetto è estremamente utile se non obbligatorio, ma l’idea stessa di organizzazione è molto variabile. Tra gli uomini di maggior successo spesso spiccano proprio quelli più organizzati. Però alcuni sono decisamente “fissati” con l’organizzazione. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni?

Questi uomini sono i più organizzati secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Cancro

Cancro non “nasce” organizzato ma rappresenta rapidamente una dote che migliora con il passare del tempo. Naturalmente sarebbe disordinato e non poco, ma ha una mente attenta e sempre molto ricettiva quando capisce che può migliorare il proprio “rendimento”. Solitamente riesce a non farsi “sopraffare” dal proprio concetto di organizzazione.

Bilancia

E’ un meticoloso e preciso di natura: l’uomo Bilancia costituisce alla perfezione lo stereotipo della personalità che non comprende il concetto di approssimazione, deve fare tutto in modo scrupoloso, numerato e così via. Questo non sembra un problema per loro, ma per tanti altri potrebbe essere tedioso.

Vergine

Vergine difficilmente riesce solo a concepire qualcosa di fatto alla svelta, senza un’accurata pianificazione. E’ come se agisse sempre munito di taccuino per prendere appunti e secondo molti, segue troppo i dettami che lui stesso si impone e che tende a fare lo stesso con gli altri. Vergine è molto efficiente ma difetta un po’ nelle relazioni per questo motivo.