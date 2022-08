Oroscopo domani 4 agosto 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani giovedì 4 agosto 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l’oroscopo di domani 4 agosto.

Oroscopo Paolo Fox domani – 4 agosto 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani potrà ripartire, dopo due giorni decisamente no. Il Toro dovrà usare ancora molta cautela, fino a sabato prossimo. Domani i Gemelli avranno stelle molto forti. Il Cancro ritroverà più serenità, grazie a una Luna amica.

Domani il Leone dovrà fare i conti con piccole difficoltà economiche. La Vergine ha forza, energia e maggiore tranquillità. Domani i nati in Bilancia dovranno cercare di gestire ancora la loro grande emotività, specie in amore. Lo Scorpione potrà esprimere tutta la sua creatività e dare una direttiva migliore al suo futuro.

Domani Il Sagittario avrà una giornata molto interessante. I nati in Capricorno si sentiranno un po’ meglio, rispetto ai giorni precedenti. Domani e fino a sabato l’Acquario avrà un periodo particolarmente stressante. Tre giornate importanti per i Pesci.

Oroscopo Branko domani – 4 agosto 2022

Oroscopo domani Branko – Domani l’Ariete perderà l’amicizia di Mercurio. Il nuovo transito non darà comunque grandi fastidi al segno di fuoco. Dalle prossime ore Mercurio diventerà più benevolo nei confronti del Toro e del Cancro, mentre i Gemelli potrebbero fare i conti con piccoli intoppi burocratici, qualche ritardo.

Domani il Leone saluterà Mercurio, pianeta degli affari, che traslocherà nel cielo della Vergine. Da quel punto la stella invoglierà lo Scorpione ad aprirsi di più agli altri, mentre inviterà la Bilancia a diventare più riflessiva. Meglio ragionare con calma, prima di muovere un passo.

Domani il Sagittario e i Pesci dovranno affrontare un Mercurio dissonante, che farà sentire tutto il peso del lavoro, delle ultime incombenze da chiudere. Il nuovo passaggio di Mercurio in Vergine porterà bene al Capricorno e all’Acquario.