Oroscopo Paolo Fox domani, 4 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 4 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 4 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante, così come le successive. Solamente domenica avrai un giorno piuttosto strano. Se ti è venuta voglia di ufficializzare una storia, dovresti farlo, ma sei sicuro di essere innamorato? A volte sei facile preda di entusiasmi passeggeri per poi pentirtene o, peggio ancora, ritrovarti a tradire. Da qui in avanti hai grandi risorse per portare avanti i tuoi progetti, anche quelli più rivoluzionari. Favoriti i nuovi incontri.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani starai un po’ meglio, grazie a un buon transito lunare. Purtroppo, però, stai vivendo un periodo particolare. Ma è importante che chi ti sta vicino abbia una risposta da te, ti vedano come un punto di riferimento, anche se certe volte vorresti startene solo in pace. Sul fronte lavorativo potresti avere ancora la sgradevole sensazione di sentirti circondato da persone ostili, non leali. Forse devi trovare una soluzione a un problema personale che ti tormenta da un po’. Dalla prossima settimana l’amore sarà più semplice da gestire, ma dovrai comunque risolvere qualche nodo.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un periodo di stress. Da giovedì a sabato ti aspettano giornate complicate. Non dovresti fare tutto in modo frettoloso e non trovarti all’ultimo momento per risolvere una questione, sennò potresti sbagliare. Possibili contrasti in vista. Chi ha sofferto di un disturbo fisico, dovrebbe cercare di superarlo. Occorrerà cautela anche in amore, soprattutto alle coppie che sono uscite di recente da una piccola crisi. Non perdere la fiducia in te stesso.

Oroscopo domani: Pesci

Domani, venerdì e sabato si preannuncia tre giornate importanti. Tu hai una gran voglia di recuperare il tempo perso. Nel lavoro ci sarà qualcosa di rivedere. Qualcuno dovrà perfino ricostruire una nuova identità professionale o cominciare una nuova strada. Ci sarà da ripartire con più fiducia e sicurezza. Dovresti cercare di schiarirti le idee, parlare chiaramente con gli altri. L’amore va rilanciato. I cuori solitari avranno voglia di storie vissute alla giornata.