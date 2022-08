Oroscopo domani Branko, 4 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, giovedì 4 agosto 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 4 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani Mercurio lascerà la splendida posizione in Leone per traslocare nel cielo della Vergine. Anche da lì il pianeta degli affari non ti darà grossi fastidi. Certo, dovrai impegnarti e lavorare sodo, ma otterrai i risultati che desideri. Meglio portare avanti i progetti importanti in questi giorni, perché dal 26 diventerà contrario.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani Mercurio, il pianeta degli affari e della comunicazione, diventerà più gentile e lo rimarrà fino a fine agosto. Dovresti approfittarne, per impostare un nuovo percorso professionale. Da tempo sono sempre più i Tori decisi a cominciare una nuova strada, ad affrontare un cambiamento che dia loro più soddisfazioni.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio, il tuo protettore, diventa pignolo e un po’ burocrate, ti rallenta. Tutto quello che non avrai concluso all’inizio del mese, ti converrà rimandarlo alla fine, quando il pianeta tornerà favorevole. Da 26 agosto potrai ricominciare a occuparti dei tuoi affari e avrai l’appoggio di famigliari, amici e collaboratori.

Oroscopo domani: Cancro

Domani Mercurio passerà nel segno della Vergine, una posizione favorevole. Potrai approfittarne, per cominciare a sistemare la tua situazione professionale, a fare una direttiva per il futuro. Non dimenticare l’amore, perché fra pochissimi giorni la tua Venere ti saluterà per traslocare nel segno del Leone.