Non toccare MAI le ali delle farfalle: ecco perché

Le farfalle sono da sempre ammirate per la loro splendida bellezza. Quando mostrano le ali rimaniamo folgorati dai colori e dalla bellezza che viene riposta anche nei dettagli. Una cosa che devi sempre tenere a mente è di non toccare mai le sue ali, ma perché? Scopriamolo insieme.

Come sono fatte

Osservandole da vicino, noteremo che questi meravigliosi insetti, appartenenti alla famiglia dei lepidotteri, hanno ben quattro ali. Due di esse sono posizionate indietro, quindi le ali posteriori, e due davanti, quelle anteriori. La prima caratteristica che colpisce la nostra attenzione è sicuramente la fantasia cromatica e alla polvere che le ricopre. La stessa famiglia di appartenenza deve il suo nome proprio a questa polvere, o meglio alle scaglie che si trovano sulla superficie delle ali delle farfalle. Sono proprio queste scaglie a dare vita a quella moltitudine di colori che rende le ali così affascinanti.

L’importanza che ha questa polvere per loro

A quanto pare i colori così affascinanti di questi insetti devono la loro particolarità proprio a quella polvere che ne ricopre le ali. Si tratta in realtà di setole modificate: queste poi sono rivestite di chitina. E’ proprio la chitina ad essere la proteina presente nell’esoscheletro degli insetti. Il colore varia poiché le combinazioni chimiche con i pigmenti colorati sono diversi a seconda dell’esemplare. Oppure grazie ai fenomeni fisici dell’interferenza luminosa che entra nei solchi delle ali. Questa polvere sulle ali delle farfalle è simile a delle squame, e la loro funzione si può classificare in quattro punti diversi. La loro funzione è creare colori vivaci, fondamentali per trasmettere segnali al sesso opposto per l’accoppiamento. In secondo luogo sono importanti perché tengono lontano i predatori, e ne consentono la mimetizzazione. Infine, assorbono calore dal sole, in questo modo la farfalla riesce a riscaldarsi perché assorbe appunto tutto il caldo che le consente di sopravvivere.

Non toccare mai le ali

Si potrebbe pensare che toccare le ali di una farfalla rischierebbe ‘solo’ di rovinarle e di non consentirle più di volare. Invece, in realtà è solo uno dei danni che potremmo causare alla farfalla. Togliendo quella patina di scaglie, operazione che avverrà passandoci semplicemente sopra il dito, elimineremmo le informazioni utili a quella farfalla per comunicare con gli altri esemplari. Non solo priveremmo la farfalla dei suoi pigmenti colorati, ma anche di tutta quella serie di informazioni che consentono il riconoscimento reciproco, oltre che la capacità di mimetizzazione con l’ambiente e gli sfondi.