Oroscopo Paolo Fox domani, 5 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 5 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 5 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai stelle avventurose, come piacciono a te. Ben venga tutto ciò che è inatteso, imprevedibile, sorprendente e inesplorato! La settimana si concluderà con una domenica intrigante e dalla prossima settimana anche Venere tornerà attiva. Chi sarà pronto a vivere una nuova passione potrà aspettarsi gran belle novità

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani avrai un’altra giornata valida, migliore di quelle a inizio settimana. Non dovresti trascurare l’amore, considerato anche il fatto che dalla prossima settimana Venere non sarà più opposta. Dovresti fin d’ora iniziare a recuperare, a sanare un distacco che si è creato, che sia fisico o psicologico. Non lamentarti se hai molte responsabilità: fa parte del gioco per te che ami stare sempre in prima linea.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e sabato avrai un gran bisogno di dire tutto quello che pensi. Dovrai fare attenzione a non parlare troppo, di stare sopra le righe. Il fatto è che tu sei un innovatore per natura e desidereresti vedere dei cambiamenti, seppure piccoli, intorno a te. Le coppie cha hanno giù vissuto un momento di crisi dovranno usare cautela e dalla prossima settimana ancora di più

Oroscopo domani: Pesci

Domani ci sarà ancora una Luna intrigante. Ottimo cielo per portare avanti un progetto, specie se si tratta d’amore. Chi è separato dovrebbe recuperare più fiducia nel futuro. Sono giornate piene di problemi personali da superare, mandare avanti il lavoro costa fatica. Forse qualcuno è anche preoccupato per la salute di un membro della famiglia. Sono stelle che obbligano a rallentare il ritmo.