STOP cacche di uccello: usa questi 3 rimedi naturali

Per dire stop cacche di uccello possiamo adottare 3 metodi piuttosto efficaci che garantiscono i risultati sperati. Sono un problema piuttosto fastidioso che va estirpato alla radice. Ciò non significa che dobbiamo attuare dei metodi cruenti per allontanare i volatili ma solo che dobbiamo impedire loro di lasciare ricordini nei nostri amati spazi abitativi.

Purtroppo, le cacche di uccello non sono affatto igieniche e possono trasmettere delle malattie gravi. Soprattutto se in casa abbiamo animali domestici e bambini. Entrambi possono non accorgersi della macchia lasciata dal volatile ed entrare in contatto. Neanche noi possiamo sempre accorgerci del pericolo per cui urge trovare delle soluzioni preventive.

In questo contesto, suggeriamo tre metodi che possiamo adattare alle nostre specifiche esigenze così da eliminare dalla lista anche questa incombenza da risolvere. Gli uccelli che costellano gli alberi in prossimità delle nostre abitazioni possono continuare a cantare e a svolazzare, l’importante è che non entrino più nel nostro ambiente domestico.

Primo metodo per dire stop cacche di uccello

Il primo metodo è quello in cui ti suggeriamo di mettere dei dissuasori. Possiamo realizzarli da soli oppure affrontare una piccola spesa così da avere un prodotto specifico. In commercio esistono degli articoli che assumono la forma di animali rapaci, nemici dei colombi e altri uccelli più piccoli, capaci di muovere occhi e altri elementi così da sembrare vivi.

In questo modo gli uccelli non si abitueranno mai della loro presenza e nell’insicurezza ne staranno lontani. Un’alternativa è di creare qualcosa di simile con l’ausilio di carte riflettenti (come quella dell’uovo di Pasqua), occhi da attaccare che si muovono e altri oggetti capaci di fare rumore. Tutto ciò terrà lontano gli uccelli da balconi, terrazze o finestre.

Secondo metodo: evitare le fonti di cibo

Per dire stop cacche di uccelli bisogna evitare che possano trovare delle fonti di cibo appetibili. Ti sei mai chiesto come mai determinati uccelli vengono solo nel tuo ambiente domestico? Forse perché sei l’unico a tenere del cibo a loro disposizione. Quindi, se questa variabile rappresenta il tuo caso specifico non dovrai fare altro che eliminare gli alimenti e gli uccelli non verranno più.

Se, invece, è un tuo vicino a rappresentare la fonte di cibo dovrai cercare di mediare e trovare un accordo affinché la smetta di dare da mangiare agli uccelli. Se non ti è possibile perché i vostri rapporti sono un po’ contrastanti allora prova a utilizzare l’ultimo metodo che ti spiego nel prossimo paragrafo.

Terzo metodo: usare tendaggi, reti o altri dissuasori

L’ultima soluzione è quella di impedire agli uccelli di trovare uno spazio in cui posizionarsi. Per questo motivo potrebbe essere utile mettere delle tende che impediscano lo stazionamento nei balconi o nei poggioli. Si possono anche utilizzare delle reti o delle zanzariere sebbene siano esteticamente meno piacevoli.

Infine, possiamo foderare poggioli e balconi con della carta riflettente, una carta oleosa o un tessuto scivoloso. Impediremo agli uccelli di appoggiarsi perché troveranno la superficie pericolosa e scomoda. L’unico modo per sconfigger gli uccelli, come avrai capito, è quello di usare l’astuzia.