Fin da epoche antichissime, gli esseri umani hanno iniziato a comprendere l’importanza della cura nei confronti delle piante, che una volta “addomesticati” per sviluppare germogli e frutti commestibili, possono essere indirizzati verso un determinato comportamento attraverso alcuni interventi, come la potatura. La potatura rappresenta una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e di fruttificare di una pianta, per migliorare la produzione, favorire una crescita di tipo specifico, ma anche proteggerla da parassiti e agenti atmosferici, ad esempio rimuovendo rami e foglie oramai non più utilizzabili da parte della pianta stessa. Nell’ambito degli alberi da frutto ad esempio potare al momento giusto e nella maniera corretta è qualcosa di fondamentale, che gli agricoltori e chi è impegnato nel contesto ortofrutticolo conosce bene. Ogni mese dell’anno ha i propri periodi adatti per la potatura, quali sono le piante e gli alberi da potare in agosto?

Ecco quali sono le piante e gli alberi da potare dal 7 agosto

Agosto è un mese particolare, in quanto molte piante si “preparano” a fruttificare in vista del periodo autunnale, quindi ha una specifica funzione di ottimizzazione della crescita della pianta.

Ti potrebbe interessare: Questa soluzione naturale è la migliore per i tuoi vetri: ecco qual è

In generale tutte le piante considerabili “esotiche” e prettamente estive vanno potate in agosto, come ad esempio il kiwi, l’albicocco, il ribes, il lampone, il pero, il melo, la vite e tutti gli agrumi, quindi arancio e limone.

Anche numerose piante rampicanti sono favorite da una potatura non eccessivamente aggressiva, come il glicine, le rose rampicanti e anche arbusti come il fucsia e ibisco sinosiriaco.

Bisogna avere sempre l’accortenza di effettuare la potatura esclusivamente dopo il periodo del raccolto, in quanto si tratta di una procedura comunque “aggressiva” e molto spesso traumatica per la pianta. In particolare in questo periodo è indispensabile utilizzare sempre strumenti ben disinfettati con dell’alcol e ben affilati.